Diego Doal, chef: "Las lentejas más sabrosas no se hacen con agua, llevan 1,5 l de caldo de pollo y 100g de panceta"
El chef zaragozano propone una receta con ingredientes novedosos para que las lentejas queden muy sabrosas.
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Si hay un plato de cuchara clásico, son las lentejas.
Aprender a hacer unas buenas requiere tiempo y paciencia. Para hacérnoslo fácil, Diego Doal, el chef zaragozano que sube sus recetas a las redes sociales, ha colgado un video dando el paso a paso de unas lentejas sabrosísimas.
"Ya va siendo hora de que aprendas a hacer unas lentejas, que ya eres mayor, hombre"; dice con gracia.
Este puchero puede prepararse de diferentes formas, pero con patata, chorizo, cebolla y zanahoria suele ser la más habitual.
Doal, da un paso más allá y propone elaborarlas con panceta y caldo de pollo.
"Además, no unas lentejas cualquiera, unas buenas lentejas como estas, sabrosonas, con sus sofritos, sus carnes, su cremosidad, su intensidad y su todo", sentencia el chef.
Al zaragozano no se le pone nada por delante, y hacer recetas tradicionales con algún toque novedoso que eleve el sabor a la máxima potencia es su especialidad.
Lentejas
Este plato requiere ponerse el delantal, lavarse las manos, arremangarse bien y tener tiempo por delante.
Las cosas buenas, a menudo se cocinan a fuego lento, y estas lentejas son una de esas.