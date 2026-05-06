La UE endurece las normas: las empresas no podrán preguntar en la entrevista de trabajo por el sueldo anterior

Si estás valorando en cambiar de trabajo y ya estás pensando que responder en la típica pregunta de las entrevistas de trabajo sobre tu sueldo actual, hay buenas noticias para ti.

A partir del 7 de junio de 2026, con la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo, las empresas ya no podrán formular esta cuestión.

Así lo establece el artículo quinto de dicha normativa, estableciendo que "ningún empleador podrá hacer a los solicitantes preguntas sobre su historial retributivo en sus relaciones laborales actuales o anteriores".

Y no es un detalle menor. Aunque pueda parecer una pregunta inocente, lo cierto es que el salario previo del candidato puede influir en la oferta final, fijando una horquilla más baja de la que realmente correspondería al puesto.

Con la implantación de esta medida, la Unión Europea pretende que las condiciones salariales se definan en función del valor del trabajo y no del historial económico del candidato, promoviendo así procesos de selección más justos y transparentes.

Asimismo, cabe destacar que esta prohibición cubre tanto preguntas directas al entrevistado sobre sus sueldos actuales o anteriores, así como cualquier intento de averiguar el salario anterior del solicitante.

"No debe permitirse que los empleadores hagan averiguaciones ni traten proactivamente de obtener información sobre la retribución actual o el historial retributivo previo del solicitante de empleo", dice la directiva.

Otras medidas importantes

Por otro lado, una de las medidas más importantes que entrarán en vigor a partir del 7 de junio tiene que ver con conocer de antemano las condiciones económicas de una oferta de empleo, las cuales deben aparecer en los anuncios de la vacante.

En estos, además, se deberá garantizar la neutralidad con respecto al género y procurar un proceso de contratación no discriminatorio. Sobre todo, en vistas a no infringir el derecho a la igualdad de retribución.

En este sentido, la Unión Europea también pone especial atención en solucionar los problemas que tiene la brecha salarial de género en las empresas. Si hay una brecha salarial del 5% o más y no se justifica o no se arregla, la empresa está obligada a revisarlo y corregirlo.

Otra de las medidas más destacadas será la relacionada con la transparencia salarial. Esta iniciativa reconoce el derecho de cualquier trabajador a solicitar información tanto sobre su propio sueldo como sobre el salario medio dentro de su categoría.

Además, estos datos deberán presentarse desglosados por sexo, siempre que se trate de empleados que desempeñen el mismo trabajo o uno de igual valor.