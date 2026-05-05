El pueblo español ideal para recorrer a pie: un balneario con aguas cristalinas en un entorno natural impresionante

En pequeño pueblo Torre la Ribera cuenta con un balneario de aguas cristalinas perfecto para una escapada: Vilas del Turbón.

La localidad esta en la comarca de la Ribagorza, una zona oscense que es un auténtico paraíso para la vista y para el alma.

En plena primavera, hacer una escapada a la naturaleza puede resultar un plan perfecto. Y si el lugar a parte de una naturaleza exuberante, tiene un balneario de aguas cristalinas, mejor que mejor.

Las aguas del manantial Virgen de la Peña fueron declaradas como mineromedicinales mediante orden del Ministerio de Industria de 20 de mayo de 1958. Destacan por su extraordinariamente baja concentración de sodio, inferior a 1 mg/l., siendo los iones predominantes el bicarbonato y el calcio.

Situado en la comarca de Ribagorza, dentro del pequeño municipio de Torre la Ribera, este enclave permanece ajeno al turismo masivo. A pocos kilómetros de Graus, su localización privilegiada lo convierte en una escapada perfecta para quienes buscan reconectar con lo esencial.

Torre la Ribera

La provincia de Huesca despliega en Torre la Ribera uno de sus paisajes más serenos. En primavera, el entorno se transforma en un espectáculo de verdes intensos y aire limpio. Es el escenario ideal para una pausa consciente. Y si a ello se suma la posibilidad de sumergirse en aguas mineromedicinales, la experiencia alcanza otro nivel.

El Balneario Vilas del Turbón se integra con naturalidad en el paisaje. Sin ostentación, ofrece lo necesario para desconectar: silencio, aire puro y aguas de extraordinaria pureza.

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Procedentes del manantial Virgen de la Peña, estas aguas fueron declaradas mineromedicinales en 1958. Su composición, con una bajísima concentración de sodio y predominio de bicarbonato y calcio, las convierte en aliadas para el bienestar, especialmente por sus propiedades diuréticas y depurativas.

El propio pueblo de Torre la Ribera mantiene una esencia tranquila. Dividido en dos barrios recientes, conserva detalles que hablan de su historia: una pequeña capilla dedicada a Santa Brígida en el centro, casas tradicionales y construcciones agrícolas que evocan la vida rural. Pero su verdadero valor está fuera, en el paisaje que lo rodea.

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A más de 1.400 metros de altitud, el balneario se abre a las vistas del macizo del Turbón. Desde hace décadas, este rincón ha sido destino de quienes buscan aliviar dolencias hepáticas y renales, aunque hoy su atractivo va más allá de lo terapéutico: es un lugar para cuidarse sin artificios.

El complejo cuenta con hotel, restaurante, y diferentes piscinas.

Sus 46 habitaciones permiten estancias cómodas, pensadas para prolongar la desconexión durante varios días. Además, ofrece programas de bienestar adaptados a distintas duraciones, desde escapadas breves hasta tratamientos más completos.

Para quienes prefieren combinar descanso y actividad, el entorno ofrece múltiples opciones. Desde el propio balneario parten rutas de senderismo adaptadas a todos los niveles, que recorren los paisajes del Turbón.

También es posible explorar la zona en bicicleta o aventurarse en rutas en coche por la comarca. Cerca de Torre la Ribera se puede descubrir pueblos con encanto como Campo o Graus.