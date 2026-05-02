Nueva función de Google: así puedes hacer que te muestre El Español como fuente preferida al buscar noticias

Google ha introducido una nueva función en su buscador que cambia la forma en que los usuarios acceden a las noticias en internet. La herramienta, llamada “Fuentes Preferidas”, permite seleccionar medios de comunicación concretos para que aparezcan en posiciones destacadas dentro de los resultados de búsqueda.

La compañía Google ha incorporado una opción que da más control al usuario sobre qué fuentes informativas quiere ver primero.

En lugar de depender únicamente del algoritmo, ahora es posible elegir medios favoritos que tendrán mayor visibilidad.

El cambio afecta a todos los usuarios del buscador de Google, tanto en móviles como en ordenadores. También involucra a los medios de comunicación, ya que su presencia en los resultados puede verse reforzada si los usuarios los seleccionan como preferidos.

La función ha comenzado a desplegarse recientemente, según informa Omicrono, y se irá extendiendo progresivamente entre los usuarios.

Está disponible dentro del propio buscador, en la sección de noticias. Es ahí donde aparece un botón o icono que permite añadir medios a una lista personalizada.

Esta configuración funciona tanto en dispositivos móviles como en ordenadores, facilitando una experiencia uniforme.

Cómo elegir una fuente preferida en Google Omicrono

El objetivo de esta novedad es hacer que la información sea más relevante para cada persona. Google busca que los usuarios puedan confiar más en lo que ven, priorizando fuentes que consideran fiables o habituales. Al mismo tiempo, la empresa mantiene otros resultados visibles para no limitar completamente la diversidad informativa.

En términos prácticos, cuando una persona realiza una búsqueda, los medios que haya marcado como favoritos aparecerán en lugares más destacados dentro del apartado de noticias. Esto no elimina otras fuentes, pero sí modifica el orden en que se presentan.

La medida supone un paso hacia una mayor personalización de internet. Sin embargo, también abre el debate sobre si este tipo de herramientas puede reducir la exposición a distintos puntos de vista, al reforzar únicamente las preferencias previas del usuario.

Es decir, Google no cambia el funcionamiento básico de su buscador, pero sí introduce una herramienta que permite a los usuarios decidir, en mayor medida, qué información quieren ver primero. Una pequeña modificación que puede tener un impacto significativo en la forma en que consumimos noticias en el día a día.