El pueblo español ideal para recorrer a pie con el castillo románico mejor conservado de Europa: una joya del siglo XI

Loarre ha sido destacado en más de una ocasión como el castillo románico mejor conservado de Europa.

La fortaleza del siglo XI corona la villa del mismo nombre, un pueblo oscense que tiene mucho que ofrecer a parte de su castillo.

Desde el antiguo ayuntamiento de estilo renacentista hasta su iglesia de San Esteban, dotada de una singular torre, y que guarda las reliquias de San Demetrio, la localidad es una pequeña maravilla.

El castillo está a las afueras, a unos 10 minutos en coche. La localidad puede ser un destino perfecto para una escapada de dos días, así uno se dedica al pueblo y otro a la fortaleza.

La zona, además de acoger arte e historia, ha sido elegida en más de una ocasión para ser escenario medieval de varias películas que ha llegado a la gran pantalla.

Castillo de Loarre

El origen del castillo se remonta al siglo XI, cuando el rey Sancho III el Mayor ordenó su construcción con un objetivo claro: frenar el avance musulmán y consolidar la frontera cristiana. Su ubicación privilegiada permitía vigilar amplios territorios, lo que resultó decisivo en episodios como la conquista de la cercana plaza de Bolea.

Décadas más tarde, su nieto Sancho Ramírez amplió la fortaleza y reforzó su papel dentro del naciente Reino de Aragón. Fue entonces cuando el castillo adquirió también una dimensión religiosa, al acoger una comunidad de canónigos. Esta doble función, militar y espiritual, convirtió a Loarre en un enclave singular en plena Edad Media.

Ábside de la Iglesia de San Pedro del Castillo de Loarre

En 1287 se levantó la gran muralla que rodea el conjunto, de más de 150 metros de perímetro. Su adaptación al terreno hacía prácticamente imposible el asedio, ya que impedía técnicas habituales como el minado. Sin embargo, con el avance de la Reconquista y la desaparición del peligro musulmán, el castillo fue perdiendo su función defensiva. Parte de sus materiales se reutilizaron en la construcción del propio pueblo de Loarre.

Aun así, su historia no quedó en silencio. En su interior persistió un monasterio fundado por Pedro I de Aragón, que jugó un papel relevante durante las revueltas de 1413. En ese contexto destaca la figura de Violante de Luna, abadesa que defendió la fortaleza frente a las tropas de Fernando de Antequera, en un episodio que mezcla historia y leyenda.

Castillo de Loarre clavivs iStock

El recorrido permite explorar espacios como el Patio de Armas, la Torre del Homenaje, la cripta de Santa Quiteria o la iglesia de San Pedro. Cada estancia conserva la esencia de una época marcada por la fe y la guerra.

El aislamiento del castillo ha sido, paradójicamente, su mejor aliado. Lejos de grandes conflictos modernos, ha llegado hasta nuestros días en un estado de conservación excepcional. El precio de la entrada general es de 6 euros, mientras que la visita guiada cuesta 8 euros.

Pueblo de Loarre

El pueblo de Loarre completa la visita con un interesante conjunto histórico. Sus calles conservan caserones medievales bien preservados y rincones que invitan a pasear sin prisa. El ambiente tranquilo refuerza la sensación de viaje en el tiempo.

Entre sus edificios destaca la iglesia parroquial de San Esteban, del siglo XVI, con una torre singular y las reliquias de San Demetrio. Muy cerca, la antigua casa consistorial renacentista (hoy hospedería) recuerda la importancia institucional que tuvo la localidad.

A-1206, a la entrada de Loarre Google Maps

El patrimonio religioso se extiende también a pequeñas joyas como la ermita románica de Santa Águeda. A ello se suman elementos civiles como una fuente renacentista de tres caños o un puente de origen medieval.

Las tradiciones siguen vivas en sus fiestas populares. Celebraciones como San Demetrio en octubre, Santa Águeda o San Isidro mantienen el vínculo con el pasado y muestran el carácter acogedor de este enclave oscense.