Puerto Venecia y FITCA organizan un desfile solidario a beneficio de Casa Ronald McDonald en Zaragoza

Puerto Venecia y FITCA celebrarán el próximo domingo 17 de mayo un desfile solidario. La cita tendrá lugar de 10:30 a 12:15 horas.

La recaudación se destinará al mantenimiento de la Sala Familiar Casa Ronald McDonald, ubicada en el Hospital Universitario Materno Infantil Miguel Servet de Zaragoza.

Su objetivo es apoyar a familias de niños hospitalizados que llegan desde fuera de la ciudad, para que puedan contar con servicios básicos y momentos de descanso sin alejarse del hospital.

El desfile forma parte de las acciones sociales impulsadas por Puerto Venecia y está organizado junto a FITCA (Federación de Industrias Textiles de la Confección de Aragón).

Además, cuenta con la colaboración del circo Rossi, que estará instalado en el recinto desde el 30 de abril. También participan la agencia de modelos GLOBE y Elisa MakeUp Academy.

Contará con la participación de diseñadores aragoneses y escuelas de moda en una propuesta que une compromiso social y visibilidad para el talento de la comunidad.

Las entradas ya están a la venta. Pueden adquirirse a través de la página web de Puerto Venecia y en la página de la Fundación Ronald McDonald, a un precio general de 10 euros.

Los menores de 18 años podrán adquirir su entrada a un precio de 1 euro. Además, se ha activado una modalidad de Fila Cero para quienes quieran colaborar aunque no puedan asistir al evento.

Solidaridad y talento aragonés

Esta acción solidaria nace con un doble objetivo: recaudar fondos para una causa social y dar visibilidad a la moda aragonesa.

Sobre la pasarela participarán tanto diseñadores consolidados, como escuelas de diseño, ya que la iniciativa también busca acercar al público el trabajo de jóvenes creadores y creadoras.

El evento contará, además, con distintas colaboraciones, como Aragón Alimentos y Palomitas Popit. Asimismo entre los asistentes se sorteará una tarjeta regalo de Puerto Venecia.

Desde la organización, han querido subrayar la importancia de este tipo de acciones.

"Este desfile solidario nos permite sumarnos a una causa necesaria, apoyar a las familias que atraviesan momentos complicados y, al mismo tiempo, dar visibilidad al talento y a la moda hecha en Aragón”, señala Yolanda Gimeno, gerente de Puerto Venecia.