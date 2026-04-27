Ya está en vigor: los empleados con hijos menores de 12 años pueden reducir su jornada laboral por conciliación

La conciliación familiar sigue siendo uno de los grandes desafíos para miles de padres y madres trabajadores en España.

No es una percepción aislada, los datos lo confirman. Solo el 29% de la población afirma tener facilidades para conciliar, y según el INE (Instituto Nacional de Estadística), un 17% de los trabajadores considera directamente imposible encontrar el equilibrio entre su vida personal y laboral.

En este contexto, las medidas de conciliación se convierten en un auténtico salvavidas para muchas familias. Especialmente aquellas que no consiguen adaptar sus horarios a las necesidades del hogar.

Una de estas herramientas es la adaptación de la jornada laboral, un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores. En su artículo 34.8 se establece que los empleados "tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo".

Además, la ley añade que "en el caso de que tengan hijos o hijas, tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años".

Esto significa que, sin necesidad de reducir horas, un trabajador puede reorganizar su jornada. Por ejemplo, un padre con un hijo de 11 años, previa solicitud a la empresa, podría entrar más tarde al trabajo para poder llevarlo al colegio.

Reducción de jornada con hijos menores de 12 años

El Estatuto no solo contempla la adaptación de jornada, también permite reducirla.

En los casos en los que se cuide a un menor de doce años, se puede solicitar una reducción de jornada. Eso sí, esta irá acompañada de una reducción proporcional del salario.

La ley establece que la reducción debe ser, como mínimo, de "un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella", según el artículo 37.6. del Estatuto de los Trabajadores.

En términos prácticos, esto supone una reducción de entre un 12,5% y un 50% de la jornada laboral.

Por ejemplo, en una jornada de 40 horas semanales, reducir un octavo implicaría trabajar 35 horas. Si el salario es de 2.000 euros al mes, pasaría a ser de 1.750 euros.

Solicitud

Para solicitar la reducción de jornada, el trabajador debe avisar con al menos 15 días de antelación, o el plazo que establezca el convenio colectivo. En la solicitud se debe indicar claramente la fecha de inicio y finalización de la reducción.

Si no hay acuerdo con la empresa y esta comunica su negativa o disconformidad, el trabajador dispone de 20 días para acudir a la jurisdicción social.

Este procedimiento tiene carácter urgente y se tramita de forma preferente.

Conocer tus derechos laborales y saber cómo aplicarlos marca la diferencia a la hora de conciliar. Es la clave para cuidar de tus hijos como corresponde sin tener que renunciar a tu desarrollo ni a tu rendimiento profesional.