El sorteo permanecerá activo hasta las 9.00 del próximo lunes 4 de mayo, en el perfil de Instagram de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar del espectáculo ‘Forever Tango’ en el Teatro Principal de Zaragoza.

Este premiado espectáculo, que arrasó durante cinco temporadas en Broadway, llega ahora a la capital aragonesa para narrar, de forma magnética y sofisticada, el nacimiento del tango en la Argentina del siglo XIX.

Creado y dirigido por el aclamado violonchelista Luis Bravo, este show se ha representado en numerosos países de todo el mundo, siendo aclamado por más de 8 millones de espectadores. Tanto es así que ha llegado a convertirse en la obra teatral latina de mayor éxito en la historia del teatro en el mundo.

Además, ha obtenido reconocimientos como el galardón a Mejor Musical de Gira por el Bay Area Theatre Critics Circle de San Francisco y el codiciado Premio Simpatía en el Festival de Spoleto en Italia.

Puedes participar en el sorteo de una entrada doble para el pase del viernes 8 de mayo a las 20.00 horas. Solo habrá un único ganador.

Si quieres participar en el sorteo, tendrás que seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon) y al Teatro Principal (@teatroprincipaldezaragoza) en Instagram, dar a ME GUSTA al post del sorteo, compartirlo en tus historias y mencionar a la persona con la que te gustaría ir a ver la obra (cuantas más menciones, más posibilidades de ganar).

Puedes participar hasta las 9.00 del próximo lunes 4 de mayo.

El espectáculo reúne a 14 bailarines de primer nivel. Teatro Principal.

Un viaje a los inicios del tango

'Forever Tango' es un espectáculo escénico que reúne a 14 bailarines de primer nivel, un cantante y una orquesta de once músicos, destacando el bandoneón, símbolo del tango.

La propuesta celebra la pasión por la música y la danza argentinas mediante coreografías creadas entre cada pareja y el director Luis Bravo.

También recorre el origen del tango en la Argentina del siglo XIX, nacido en ambientes marginales entre inmigrantes europeos en contextos de soledad y dureza.

El espectáculo debutó en Broadway en 1997 con una temporada prevista de ocho semanas, pero su éxito lo mantuvo en cartel durante 14 meses. Desde entonces ha regresado varias veces a Nueva York y ha logrado récords de taquilla, como las 92 semanas seguidas en San Francisco, consolidándose como un fenómeno internacional.

¡No te pierdas la oportunidad de verlo en Zaragoza!