Conchita, 84 años, cocinera: "Los huevos rellenos más sabrosos se hacen con una lata de mejillones y queso crema"

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Los huevos rellenos se hacen de toda la vida con la yema mezclada con atún y mayonesa. Sin embargo, Conchita nos propone una receta un poco más elaborada pero más sabrosa.

Si queremos preparar un aperitivo un poco especial y sorprender a nuestros invitados, los huevos rellenos de Conchita llevan mejillones en escabeche y queso philadelphia.

Con su desparpajo habitual, la abuela cocinera explica la receta en el canal de Youtube de Maximiliana, la empresa aragonesa de móviles para mayores.

Se trata de una receta innovadora de huevos rellenos. A diferencia de la versión tradicional con atún, esta propuesta destaca por utilizar mejillones en escabeche y queso crema para lograr una textura única.

La elaboración consiste en picar finamente cebolleta, palitos de cangrejo y mejillones, mezclándolos con las yemas y el jugo de la conserva para aportar jugosidad.

El montaje final se completa con un toque de mayonesa, gambas cocidas y tomates cherry para una presentación vistosa.

Los huevos rellenos para el vermú son un clásico en las mesas españolas. Aparte de que están deliciosos, son también buenos para la salud.

Son un plato muy saludable, nutritivo y rico en proteínas, ideal para la saciedad. Son una excelente fuente de vitaminas (A, B12, D, E) y minerales, destacando por su bajo aporte calórico si se preparan correctamente, por ejemplo sustituyendo la mayonesa por otro ingrediente.

Esta receta, es perfecta por su sencillez y su sabor, para disfrutar de un día con amigos o familia.

Huevos rellenos paso a paso