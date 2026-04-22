Las Jornadas Gastronómicas del Ternasco de Aragón regresan a Asturias con una nueva edición que promete más sabor

Presentación de las Jornadas Gastronómicas del Ternasco de Aragón. Cedida.

El restaurante La Cava de los Cinco ha acogido hoy la presentación oficial de las novenas Jornadas Gastronómicas del Ternasco de Aragón de Mieres y segundas de Lena.

Una consolidada cita culinaria que se celebrará del 24 de abril al 3 de mayo.

Organizadas por Alimentación del Prado y el Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón, con la colaboración de los ayuntamientos de Mieres y Lena, estas jornadas reúnen a 23 establecimientos que se suman a la iniciativa.

El acto de presentación ha reunido a representantes institucionales, así como a profesionales del sector.

Entre los asistentes se encontraban Juan Carlos García, de Alimentación del Prado, distribuidor del producto y promotor de las jornadas, y Diego Franco, director de Marketing y Comunicación de la IGP Ternasco de Aragón.

También participaron periodistas y prescriptores gastronómicos de distintos medios regionales.

Ternasco de la Sidrería La Solana, en Mieres. Cedida.

Como anticipo de lo que podrá degustarse, el chef Joselvin Feliz Coronado, anfitrión del evento, ofreció un menú degustación que puso de relieve la versatilidad del Ternasco de Aragón.

Los comensales pudieron probar seis elaboraciones diferentes, desde una croqueta melosa de cuello con cebolla caramelizada, hasta una paletilla asada al horno.

Raíces y vanguardia

La programación gastronómica de este año combina tradición e innovación.

Los establecimientos participantes ofrecerán desde recetas clásicas como las chuletillas a la brasa o las paletillas al horno, hasta opciones más creativas como churrasquitos o incluso cachopos elaborados con filetes de ternasco.

Cada establecimiento presentará su propuesta. Cedida.

Algunos locales incluirán en su carta el denominado “Mi plato de Ternasco de Aragón”, una propuesta que permite degustar distintos cortes en una sola experiencia.

Cada restaurante ha diseñado su propia oferta. En La Cava de los Cinco, por ejemplo, se podrán degustar chuletillas a la brasa, paletilla a baja temperatura y caldereta tradicional.

Otros locales como el restaurante Bobela o la sidrería La Solana apuestan por combinaciones maridadas con sidra asturiana, reforzando así el vínculo entre el producto aragonés y la tradición local.

Una oportunidad para disfrutar de un producto de calidad en distintas versiones y seguir consolidando este evento como una cita destacada en el calendario culinario de la región.