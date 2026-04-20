Países Bajos da una lección a España con su jornada: trabajan una media de 32,1h a la semana con mayor productividad

Una de las iniciativas laborales más comentadas en España en los últimos años fue la propuesta de reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales.

La medida fue impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y generó un amplio debate social y político.

Aunque el proyecto salió adelante en sus primeras fases y contaba con el respaldo de los sindicatos, terminó siendo rechazado en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2025, frenando así su aplicación definitiva en el ecosistema laboral español.

Por el momento, no hay cambios. La jornada máxima legal se mantiene en 40 horas semanales en cómputo anual, tal y como establece el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.

Sin embargo, es inevitable fijarse en cómo funcionan otros países europeos. En lugares como Países Bajos, queda claro que trabajar menos horas a la semana y percibir salarios más altos no es ninguna utopía.

De hecho, todo lo contrario, demostrando que trabajar menos horas y ser más productivo puede ser la receta del éxito. Tanto para las empresas, como por supuesto, para el trabajador, que adquiere una mejor conciliación laboral.

Jornada laboral en Países Bajos

En Países Bajos, la jornada laboral legal máxima se sitúa en 38 horas semanales, es decir, ligeramente por debajo de lo habitual en España. Sin embargo, la realidad va más allá de lo que marca la ley.

En la práctica, los neerlandeses trabajan bastante menos: 32,1 horas semanales de media, según datos de Eurostat 2025. Esta diferencia se explica, en gran parte, por la alta flexibilidad del sistema laboral y por el peso del empleo a tiempo parcial, que alcanza entre el 38 % y el 40 % de los contratos, el más elevado de toda la Unión Europea.

Aunque los contratos a jornada completa suelen establecer semanas de lunes a viernes con entre 38 y 40 horas, lo cierto es que el modelo de 4 días laborales (unas 32 horas) está profundamente arraigado en el país y cada vez más normalizado.

Al comparar estos datos con España, el contraste es evidente. Aquí, la media real trabajada asciende a 36,4 horas semanales, frente a las 32,1 de Países Bajos.

Además, pese a trabajar menos horas, la productividad es notablemente superior. Según la OCDE, en Países Bajos se alcanzan los 94 dólares por hora trabajada, mientras que España se sitúa en torno a los 73 dólares.

Países con la jornada más corta

Siguiendo la vertiente de Países Bajos, el país europeo con menos horas de trabajo semanal, los datos de Eurostat 2025 muestran también una lista de países donde la jornada es notablemente reducida al compararla con España.

Los países de Europa con la jornada más corta son:

Noruega: 33,7 horas de media.

33,7 horas de media. Dinamarca, Alemania y Austria : con 33,9 horas.

: con 33,9 horas. Bélgica : 34,5 horas.

: 34,5 horas. Finlandia : 34,9 horas.

: 34,9 horas. Irlanda : 35,1 horas.

: 35,1 horas. Suecia y Luxemburgo : 35,7 horas.

: 35,7 horas. Francia: 35,8 horas.

Países con jornadas más largas

En contraposición, los países con jornadas más largas son: