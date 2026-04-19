Parece Venecia pero es Aragón: la localidad con 100 años de historia sumergida bajo el agua que puedes visitar en barca

Bajo las aguas tranquilas del embalse de Ribarroja, aún respira un pequeño pueblo aragonés: Fayón.

Se inundó en los años 60 y tuvo que ser abandonado, las imágenes de la época nos pueden recordar (salvando las distancias) a las góndolas venecianas.

Según el Instituto Italiano de Vulcanología, en 100 años las calles de Venecia estarán a casi cuatro metros bajo el agua, la ciudad se inunda poco a poco, nada parecido a lo que ocurrió en la localidad zaragozana.

El antiguo pueblo de Fayón fue inundado en 1967 debido a la construcción de la presa y el embalse de Ribarroja.

Esta obra hidroeléctrica, impulsada por ENHER, sumergió el casco urbano original bajo las aguas del río Ebro para generar energía, obligando a trasladar a la población a una nueva ubicación en lo alto de un monte.

Torre de San Juan Evangelista, Fayón. Turismo de Aragón

El pueblo quedó sepultado bajo el embalse, a excepción de la bella torre de la iglesia de San Juan, que hoy emerge silenciosa de las aguas.

Sin embargo, la localidad supo renacer y, en la actualidad, se ha consolidado como un vibrante destino turístico que aúna patrimonio, naturaleza y deportes acuáticos.

Tras la inundación, el nuevo Fayón fue reconstruido en lo alto de un monte. Su diseño urbano sorprende al visitante con calles largas y rectas, casas bajas y una plaza Mayor porticada de marcado estilo modernista, estética que comparte con su actual iglesia y su esbelta torre de hormigón.

Para hacerse una idea de la magnitud de este enclave, resulta imprescindible subir al Mirador del Ebro, situado junto a la ermita de la Virgen del Pilar.

Este punto privilegiado ofrece una panorámica espectacular del embalse, la desembocadura del río Matarraña y las montañas circundantes, permitiendo divisar también los restos del castillo que coronaba el pueblo viejo.

Navegar por la historia

La experiencia turística estrella es, sin duda, el paseo a bordo del "Llaüt", una embarcación que recrea fielmente las antiguas barcas que surcaban el Ebro.

Deslizarse por sus aguas es un plan mágico que permite al visitante sobrevolar el pasado.

El recorrido, que dura aproximadamente una hora, parte del embarcadero de La Reixaga y navega por encima de lugares cargados de memoria, como el antiguo túnel ferroviario, las casas de la estación o el cementerio sumergido, culminando frente a la mítica torre del campanario.

Esta travesía fluvial está operativa de marzo a noviembre, ofreciendo rutas durante los fines de semana y festivos en dos turnos: a las 11.30 y a las 13.00 horas.

Las tarifas son de 10 euros para los adultos (a partir de 12 años) y de 6 euros para los niños de entre 3 y 12 años, mientras que los menores de 3 años pueden disfrutar de la experiencia de forma gratuita

Turismo en Fayón

El municipio no solo mira a su propio pasado bajo el agua, sino que también es un enclave fundamental para la memoria de la Guerra Civil.

El Museo de la Batalla del Ebro se erige como un espacio de visita obligada y un auténtico referente entre los museos de historia militar de nuestro país.

Recreación de la Batalla del Ebro de Fayón de 2024

Con más de 210 kilómetros de costa interior abrazados por frondosos bosques de ribera, Fayón se ha transformado en un paraíso para la pesca deportiva.

Sus aguas son célebres por la abundancia de especies de gran tamaño como el siluro, la carpa o el black bass.

Asimismo, este "mar interior" es el escenario perfecto para disfrutar de deportes náuticos como el piragüismo, el esquí acuático y la vela.