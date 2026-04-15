Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el zapatero más barato: solo cuesta 17,99 euros

Lidl tiene de todo: alimentación, moda y hogar. Además, bajo su lema 'la calidad no es cara', encontramos unos auténticos chollos,

El último que seguro forma colas kilométricas en sus tiendas es un zapatero básico, con hasta 16 huecos por solo 17,99.

Se trata de una estantería sencilla y práctica para mantener el orden en nuestro calzado.

Actualmente las casas no son muy grandes, y contar con muebles o espacios de almacenamiento es esencial para aprovechar todos los espacios posibles.

Por otro lado, muchos tienen la costumbre de cambiarse de calzado al llegar a casa, por no ensuciar de más el piso. Tener el zapatero en la entrada es muy cómodo para hacer el cambio.

Por estos motivos, entre otros, el zapatero se ha convertido en una estantería imprescindible en muchos hogares españoles.

Lidl lo sabe, y como quiere hacer la vida más fácil a sus clientes ha sacado este zapatero barato, sencillo y fácil de montar.

Estantería zapatero de Lidl.

El material con el que está hecho es de textil, acero, piezas de unión de plástico y baldas de cartón. No pesa nada, pero puede cargar hasta 16 kilos (1 por cada par de zapatos).

Según se lee en la descripción del producto tiene gran estabilidad gracias al marco metálico de tensión y a los compartimentos reforzados.

Tiene una cubierta frontal enrollable de tela lo que permite 'cerrar' la estantería y tapar las zapatillas, consiguiendo mayor limpieza visual y evitando que entre polvo al calzado.

Es cierto que los compartimentos no son muy altos, por lo que las botas o botines de tacón deberán guardarse en otro sitio.

Estantería zapatero de Lidl.

Solo está disponible en un color: negro. El tono oscuro es más sufrido que los blancos o pastel; no obstante, limita mucho la combinación con los tonos del resto de la casa.

La estantería es de tela y plástico, no es lo más elegante del mundo, pero cumple su función.

Las reseñas que se leen en la propia web de Lidl son positivas. La gran mayoría reconocen que la relación calidad-precio es fantástica.

"La relación calidad precio es muy buena, la calidad de los muebles es buena y el material de soporte es más sólido que las versiones anteriores", asegura un usuario.

Las medidas son 35 x 84 x 66 cm (L x An x Al) y el peso no llega a los 3 kilos, en total son 2,9 kg. El zapatero de Lidl por solo 17,99 puede ser una solución buena, bonita y barata para mantener el orden en la casa.