Llega a Action la mesita de noche más práctica y barata de la temporada: disponible por tan solo 14,98 euros

Hay dos cosas que siempre deberían estar al alcance de la mano al irte a dormir. El móvil y, aunque pase desapercibida, la mesita de noche.

Un mueble que a menudo se suele pasar por alto pero que, a fin de cuentas, es de los que más se usa en toda la casa. Ya sea para apoyar el móvil, el vasito de agua o el despertador.

En este sentido, la cadena holandesa Action ha incorporado en su catálogo de muebles para el hogar, una de las mesitas de noche más prácticas y económicas de la temporada. Disponible por sólo 14,98 euros.

Así es la mesita de Action

Este pequeño mueble de Action pertenece a esa categoría de productos que, sin hacer mucho ruido, se convierten en un indispensable de cada casa. Destacando sobre todo por su funcionalidad y versatilidad, ya que su tono gris oscuro pega con prácticamente cualquier decoración, sobre todo en habitaciones con tonalidades claras.

Como principal elemento característico cuenta con un amplio cajón, útil para guardar aquello que no quieres que esté a la vista. Así como una repisa inferior perfecta para depositar tu lectura nocturna o reservarla para añadir elementos decorativos como cuadros o una pequeña planta.

"Su diseño compacto ofrece mucho espacio de almacenamiento gracias a su amplio cajón y compartimento abierto", define Action.

Mesita de noche Action

En lo que a características técnicas se refiere, esta mesita de noche está fabricada a base de madera y es capaz de soportar un peso máximo de 7 kilos.

Asimismo, en lo que a medidas se refiere presenta una dimensión contenida pero suficiente (38x29x47 cm), ideal para complementar habitaciones pequeñas o para quienes valoran el orden sin renunciar al estilo.

Imágenes de la mesita de noche disponible por 14,98 euros Action

Otras mesitas de noche

Si por algo es conocido Action es por sus chollos y, en lo que a mesitas de noche se refiere, la oferta de productos de la marca holandesa cumple las expectativas.

Sin renunciar al precio, destaca otra mesita de noche disponible en 16,95 euros y, siguiendo el diseño de la mesita anterior, cuenta con un único cajón.

Esta nueva mesita de noche, de 38 x 50 cm, destaca por el diseño moderno gracias a su cajón con una práctica puerta con apertura de armario.

Mesita de madera Action

Por otro lado, por menos de diez euros y con un estilo moderno, destaca una mesita auxiliar capaz de cumplir las expectativas tanto como mesa de noche como un mueble de acompañamiento en un vestidor o en el salón de la casa. Disponible en tan sólo 8,95 euros.

Destaca por sus bonitos laterales ondulados, su capacidad de carga de hasta 20 kilos y su variedad de tonalidades: disponible en color negro, verde y blanco.

Mesita auxiliar Action

Política de compra y devoluciones en Action

Debido a los precios bajos de la marca, no está disponible la compra online de sus productos, ya que el margen ya es muy reducido de por sí y no podría soportar el coste logístico de los envíos.

Sin embargo, desde la propia web hay habilitada una función que permite buscar una tienda cercana. Asimismo, se puede crear una especie de lista de deseos añadiendo artículos como esta mesita para adquirirlos posteriormente en una tienda física.

En lo que a devoluciones se refiere, la cadena permite un margen de 8 días, presentando el ticket y siempre que el producto se encuentre en perfectas condiciones, sin usar y en su embalaje original.