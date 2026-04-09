Diego, chef: "Para que el arroz con pollo no esté soso hay que echarle 20 ml de soja y 30 de salsa de ostras"

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 4

El arroz con pollo es una receta clásica que nos salva más de una comida cuando no sabemos qué cocinar.

No obstante, la pareja puede resultar sosa y un poco "aburrida". El chef Diego Doal propone una manera muy original de darle un toque de gracia a este plato.

Diego Domínguez, más conocido como Diegodoal es un joven zaragozano que triunfa con sus recetas de cocina. Una de las últimas que propone es la de arroz con pollo 'claypot' al estilo Hong Kong.

La propuesta de esta receta se encuentra en uno de los últimos videos de Diego que titula: 'Tres formas no aburridas de hacer arroz con pollo'.

El chef presenta tres métodos innovadores para transformar el clásico arroz con pollo en platos sofisticados inspirados en diversas culturas.

La primera propuesta consiste en un claypot estilo Hong Kong, donde los jugos del pollo marinado y diversas setas empapan el grano durante una cocción al vapor.

Posteriormente, detalla la elaboración del arroz con pollo peruano, caracterizado por su intenso color verde y el uso de ingredientes autóctonos como el ají amarillo y el cilantro.

Finalmente, explora el biryani de la India, una preparación compleja que organiza capas de arroz basmati, yogur, cebolla caramelizada y múltiples especias aromáticas.

Las tres propuestas consiguen elevar el clásico arroz con pollo a un viaje gastronómico por diferentes culturas.

Arroz con pollo al estilo Hong Kong

El plato más sencillo de los tres que propone el cocinero es el del estilo Hong Kong. En esta receta la clave es el marinado del pollo con diversas setas que empapan el grano de arroz durante la cocción al vapor.

"Vamos a comenzar por el más sencillo de los tres, el claypod de pollo y setas es una receta china que normalmente se hace en una vasija de arcilla, de ahí su nombre, pero puede hacerse perfectamente en una cacerola y es uno de los platos más famosos de la comida doméstica de China, sobre todo en Hong Kong", explica Diego.

El plato admite variedad y "puedes poner lo que quieras". "Lo vi en The Walks of Life y he usado setas deshidratadas pero también puedes ponerle frescas o las que tú quieras", admite. Eso sí, hay que tener en cuenta que si se usa el producto deshidratado habrá que dedicarlo un poco más de tiempo a la receta.

Al terminar de cocinar reconoce "que está riquísimo, sabe a gloria y ojalá la próxima vez que esté malito alguien me haga este plato".

Receta paso a paso