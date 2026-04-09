Diego, chef: "Para que el arroz con pollo no esté soso hay que echarle 20 ml de soja y 30 de salsa de ostras"
El cocinero propone esta receta china para darle más sabor al arroz.
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- Total: 1 h
- Comensales: 4
El arroz con pollo es una receta clásica que nos salva más de una comida cuando no sabemos qué cocinar.
No obstante, la pareja puede resultar sosa y un poco "aburrida". El chef Diego Doal propone una manera muy original de darle un toque de gracia a este plato.
Diego Domínguez, más conocido como Diegodoal es un joven zaragozano que triunfa con sus recetas de cocina. Una de las últimas que propone es la de arroz con pollo 'claypot' al estilo Hong Kong.
La propuesta de esta receta se encuentra en uno de los últimos videos de Diego que titula: 'Tres formas no aburridas de hacer arroz con pollo'.
El chef presenta tres métodos innovadores para transformar el clásico arroz con pollo en platos sofisticados inspirados en diversas culturas.
La primera propuesta consiste en un claypot estilo Hong Kong, donde los jugos del pollo marinado y diversas setas empapan el grano durante una cocción al vapor.
Posteriormente, detalla la elaboración del arroz con pollo peruano, caracterizado por su intenso color verde y el uso de ingredientes autóctonos como el ají amarillo y el cilantro.
Finalmente, explora el biryani de la India, una preparación compleja que organiza capas de arroz basmati, yogur, cebolla caramelizada y múltiples especias aromáticas.
Las tres propuestas consiguen elevar el clásico arroz con pollo a un viaje gastronómico por diferentes culturas.
Arroz con pollo al estilo Hong Kong
El plato más sencillo de los tres que propone el cocinero es el del estilo Hong Kong. En esta receta la clave es el marinado del pollo con diversas setas que empapan el grano de arroz durante la cocción al vapor.
"Vamos a comenzar por el más sencillo de los tres, el claypod de pollo y setas es una receta china que normalmente se hace en una vasija de arcilla, de ahí su nombre, pero puede hacerse perfectamente en una cacerola y es uno de los platos más famosos de la comida doméstica de China, sobre todo en Hong Kong", explica Diego.
El plato admite variedad y "puedes poner lo que quieras". "Lo vi en The Walks of Life y he usado setas deshidratadas pero también puedes ponerle frescas o las que tú quieras", admite. Eso sí, hay que tener en cuenta que si se usa el producto deshidratado habrá que dedicarlo un poco más de tiempo a la receta.
Al terminar de cocinar reconoce "que está riquísimo, sabe a gloria y ojalá la próxima vez que esté malito alguien me haga este plato".
Receta paso a paso
Ingredientes
- Contramuslos de pollo
- 400g de arroz jazmín
- 450 ml de caldo de pollo
- 15 g de maicena
- 20 ml de salsa de soja
- 10 ml de salsa de soja oscura (opcional)
- 15 ml de vino de arroz
- 30 g de salsa de ostras
- Sal, pimienta y un chorrito de aceite de sésamo
Paso 1
Preparar las setas: Si usas setas deshidratadas, remójalas en agua tibia durante un par de horas, escúrrelas, quítales los tallos (en el caso de las shiitake) y corta por la mitad las que sean más grandes .
Paso 2
Preparar el pollo: Corta los contramuslos de pollo en trozos pequeños, del tamaño de un bocado.
Paso 3
Marinar: En un recipiente, mezcla el pollo y las setas con todos los ingredientes del marinado (maicena, salsas de soja, vino de arroz, salsa de ostras, aceite de sésamo, sal y pimienta).
Paso 4
Deja reposar la mezcla durante media hora.
Paso 5
Lavar e hidratar el arroz: Mientras el pollo marina, lava el arroz jazmín 2 o 3 veces hasta que el agua salga transparente. Déjalo hidratarse en agua durante media hora y luego escúrrelo con cuidado para no romper los granos.
Paso 6
Montar la olla: En una cacerola (o vasija de arcilla), echa el arroz escurrido junto con los 450 ml de caldo de pollo, un chorrito de aceite y sal.
Paso 7
Mezcla un poco la base y luego coloca la mezcla de pollo y setas marinadas por encima, formando una capa bien repartida.
Paso 8
Añadir los aromáticos: Remata la parte superior añadiendo el jengibre en juliana y la cebolleta china.
Paso 9
Cocción inicial: Enciende el fuego a nivel medio-alto y lleva la cacerola a ebullición sin remover los ingredientes. Una vez rompa a hervir, déjalo así durante un minuto.
Paso 10
Cocción al vapor: Tapa la olla, baja el fuego a un nivel medio-bajo (por ejemplo, al nivel 2 en una placa del 1 al 9) y espera unos 25 minutos. Es muy importante no destapar la olla en ningún momento para evitar que se escape el vapor, ya que esto es lo que cocinará el pollo y las setas.
Paso 11
Ajustes finales (si es necesario): Si al terminar el tiempo notas que al pollo le falta un poco de cocción, puedes añadir un chorrito de agua, subir ligeramente el fuego para generar más vapor, volver a tapar y dejar cocinar unos 5 minutos extra a fuego bajo.