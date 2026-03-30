Confirmado por ley: el trabajador tiene derecho a 5 años de excedencia sin tener que dar un motivo a la empresa

Si quieres montar un negocio propio o irte un año sabático a las Maldivas, puedes acogerte a una excedencia en tu trabajo sin necesidad de dar explicaciones a tu jefe.

El Estatuto de los Trabajadores establece que los empleados con al menos un año de antigüedad pueden solicitar una excedencia voluntaria por un periodo mínimo de cuatro meses y máximo de cinco años por asuntos personales.

El artículo 46.2 de dicha ley señala:"El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años."

Además, especifica que este derecho solo podrá volver a ejercerse si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia voluntaria.

Es decir, tras reincorporarse al trabajo, deberán pasar al menos cuatro años antes de poder solicitar una nueva excedencia de este tipo.

Por su parte, el artículo 46.1 explica la diferencia entre excedencia voluntaria y forzosa: "La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público."

En cuanto a la vuelta al trabajo, conviene tener en cuenta que no siempre se recupera el mismo puesto. La empresa puede haber contratado a otra persona para cubrir esa vacante, o puede ser que el puesto haya desaparecido.

No obstante, el artículo 46.5 establece que el trabajador en excedencia voluntaria conserva un derecho preferente al reingreso en vacantes de igual o similar categoría a la suya que existan o se produzcan en la empresa.

Esto implica que, aunque se mantiene la categoría profesional, las funciones pueden variar. Además, durante el periodo de excedencia no se generan derechos vinculados a la antigüedad ni se avanza en los procesos de promoción interna.

En la práctica, cuando se solicita una excedencia voluntaria, ya sea de uno, dos o hasta cinco años, el contrato de trabajo queda "congelado" durante ese tiempo.

¿Tengo que dar explicaciones?