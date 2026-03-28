Los chefs aragoneses coinciden: la mejor torrija no se hace con pan duro, necesitas pan brioche y 40 gr de vino

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La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y, con ella, las calles se llenan de pasos, los bares respiran ambiente festivo y, cómo no, las torrijas presiden la oferta de postres en multitud de reuniones familiares.

Este dulce, uno de los grandes protagonistas de estas fechas, parte de una receta tradicional sencilla (pan con buena miga, huevos, leche entera y abundante azúcar, entre otros ingredientes), pero abierta a múltiples versiones.

Por eso, nada mejor que descubrir los trucos de algunos chefs aragoneses para reinventar las famosas torrijas y sorprender en estos días.

Entre ellos, destaca la propuesta del zaragozano Eneko Fernández, ganador de MasterChef 11, cuya receta ha superado los 4.300 likes y los 140 comentarios en Instagram.

"¿Qué es eso de comer torrijas solamente en Semana Santa?", pregunta en el comienzo de su receta, aludiendo a que este es un plato digno de presentar en cualquier momento del año.

Para él, el secreto está en la cremosidad, aunque admite que "hay trampa". Su receta "son dos postres en uno: crema inglesa y torrija", explica en la descripción de la receta.

"Utilizo un buen pan brioche pero, en vez de mojarlo en leche infusionada, preparo una buena crema inglesa y le pongo un poquito de Pedro Ximénez, que le da un toque espectacular", explica. Después, empapa el brioche en esta mezcla para potenciar su textura.

Acto seguido, "plancha la torrija en una sartén, con un poco de mantequilla, ponle azúcar, carameliza con un soplete y sírvela sobre una base de la crema inglesa. Y es que esa es la clave, porque vas a poder darle jugosidad a cada bocado", añade.

En definitiva, una versión rápida y sencilla que eleva la receta clásica gracias a dos claves: el toque y la textura que aporta el pan brioche y una base de crema inglesa, aderezada con 40 gr de Pedro Ximénez, que marca la diferencia.

Receta de Eneko

Ingredientes Pan brioche

300 gramos de nata

300 gramos de leche

80 gramos de yema

80 gramos de azúcar

40 gramos de Pedro Ximénez

1 vaina de vainilla

Mantequilla Paso 1 Prepara la crema base: en un cazo, calienta la nata, la leche, la vainilla, una pizca de sal y el PX. Lleva la mezcla hasta que empiece a humear (sin que llegue a hervir). Paso 2 Si usas vaina de vainilla, déjala infusionar unos minutos, luego ábrela, extrae las semillas y añádelas a la mezcla. Paso 3 Batir yemas y azúcar: en un bol aparte, bate las yemas con el azúcar usando varillas hasta que la mezcla blanquee (textura más cremosa y color más claro). Paso 4 Temperar las yemas: añade aproximadamente 1/4 de la mezcla caliente al bol de las yemas y azúcar, removiendo con varillas para integrarlo sin que se cuajen. Paso 5 Cocinar la crema inglesa: vierte toda la mezcla nuevamente en el cazo y cocina a fuego medio, removiendo, hasta que alcance los 82ºC. Paso 6 Reserva una parte de la crema inglesa para el emplatado. Luego, corta el brioche en forma de lingotes y empápalos con el resto de la crema durante unos 20 minutos. Paso 7 Dorar la torrija en una sartén con un poco de mantequilla, plancha los lingotes empapados hasta que estén dorados por todos sus lados. Paso 8 Para mejorar el plato, puedes optar por caramelizarlo. Espolvorea azúcar sobre la parte superior y caramelízala con un soplete para darle un acabado crujiente. Paso 9 Sirve una base de crema inglesa en el plato y coloca la torrija encima.

Otros chefs aragoneses…y sus torrijas

Asimismo, otro de los chefs estrella de Aragón, Daniel Yranzo, de La Pera Limonera (Aragón TV), preparó hace años un delicioso plato de torrijas coincidiendo en alguno de los pasos e ingredientes que usa Eneko en su receta.

Dejando atrás esa idea de usar pan del día anterior, ya que absorbe mejor la leche, el aragonés también recomienda el uso del pan brioche "cortado en rebanadas como si fuera pan de molde, pero con el sabor de la mantequilla y el toque dulce del brioche", argumenta.

Asimismo, otro de los pasos esenciales en este reversionamiento de las torrijas, fue añadir crema. Pero no cualquier crema, en este caso apuesta por la crema pastelera. Otro de los pasos que comparte con Eneko (aunque este prefiere crema inglesa), debido a su aporte en cuanto a cremosidad y a profundidad en el sabor.

"Si esto ya está bueno así tal cual, imaginaros el remojo en un líquido torrijero y luego el pasadito por la plancha... y alguna cosa más que nos guardamos en la manga", afirmaba en su programa, refiriéndose a esta crema.

Torrija de Daniel Yranzo con pan brioche y crema pastelera Aragón TV

Este tipo de recetas son el ejemplo perfecto de como versionar un plato que, ya de por sí, triunfa por sí solo. Si quieres ser el centro de las miradas esta Semana Santa, innovar en la cocina nunca es un error.