Colas kilométricas en Jysk para hacerse con esta elegante mesita de noche: por 37,50 euros tras una rebaja del 42%

Las rebajas de primavera ya están aquí y, con ellas, el momento perfecto para revisar, comparar y decidir qué elementos del hogar merece la pena renovar.

Entre todos, hay uno que destaca por su sencillez, durabilidad y, sobre todo, su capacidad para transformar el espacio. A veces, un pequeño cambio como sustituir la mesita de noche es suficiente para darle un aire completamente renovado a un dormitorio.

Y es que, aunque discreta, es uno de los muebles más prácticos y utilizados del día a día. Cada noche soporta el vaso de agua, el móvil o el libro, acumulando desgaste con el paso del tiempo.

Ahora, por menos de 50 euros, la cadena danesa de muebles Jysk ofrece un 42% de descuento en uno de sus modelos más elegantes y modernos: la mesita Hemdrup, disponible actualmente por 37,50 euros.

Una mesita moderna, de un cajón y en color roble

Fabricada a base de fibras de madera, melamina y acero, esta mesilla de noche destaca por su aspecto moderno y elegante. Sobre todo gracias a sus acabados en color negro y roble, los cuales complementan a la perfección con habitaciones de color claro y luminosas.

Como elemento principal, incorpora un único cajón que ocupa todo el ancho de la pieza y cuenta con un sistema de freno que evita que se abra por accidente.

Un espacio amplio y práctico donde guardar tu lectura nocturna o cualquier otro objeto pequeño.

Mesita de noche Hemdrup Jysk

No tiene por qué limitarse a una única función. Este tipo de muebles destaca por su versatilidad y facilidad para trasladarse a otras estancias, pudiendo convertirse en el toque distintivo de un salón junto al sofá o, por ejemplo, en un práctico complemento dentro de un vestidor.

Se entrega sin montar, pero una vez ensamblada ocupa poco espacio, mide 40 cm de ancho, 55 cm de alto y 38 cm de profundidad. Además, con un peso de 8 kg, resulta fácil de transportar.

Opiniones

Hoy en día, casi tan importante como la calidad del producto son las reseñas, ya que a menudo suponen ese empujón definitivo que inclina la balanza hacia la compra… o hacia otra opción.

En este sentido, este mueble de Jysk cuenta con un 4.6 sobre 5 valoración, encontrando una gran cantidad de comentarios, generalmente positivos.

Entre ellos destacan opiniones como la de Carles, que comenta: "Buen producto a buen precio, muy contento".

Otras mesitas en oferta

Actualmente, la cadena danesa cuenta con una gran variedad de muebles en oferta.

Siguiendo el mismo estilo que la mesita anterior, destaca la mesita de noche Hokksund, también con un único cajón y con acabados en roble. Disponible en dos colores, madera oscuro y claro, por 50 euros y tras un 23% de rebaja.

Mesita de noche Hokksund Jysk

Brindando una mayor amplitud, disponible por 55 euros y con un descuento del 21%, destaca la mesita de noche Odense. Este mueble cuenta con dos amplios cajones y un estante adicional, aportando un mayor espacio por un precio similar.

Mesita de noche Odense Jysk

En definitiva, opciones económicas, versátiles y con buenas valoraciones para renovar tu dormitorio sin gastar de más.