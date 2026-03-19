Rosalía confiesa su devoción por la Virgen del Pilar, su favorita: "Siempre he oído hablar de ella en mi casa"

Estamos a las puertas de Semana Santa y, inevitablemente, todo empieza a girar en torno a estas fechas. No solo por las vacaciones, sino por el peso cultural y religioso que tienen marcadas en el calendario.

En ese contexto, es imposible no pensar en Rosalía y su disco 'Lux', un trabajo profundamente ligado a la religión y la fe que hizo "temblar" las redes sociales el año pasado.

La espiritualidad atraviesa todo el álbum. Desde la estética de los videoclips hasta las letras y los propios ritmos. Una conexión que la artista catalana nunca ha ocultado.

De hecho, ya lo confesó en el programa de David Broncano, 'La Revuelta', donde reconocía haberse convertido en una devota más.

Una idea que volvió a reafirmar ayer, miércoles 18 de marzo, en el programa de Ana Millán en Cuatro, 'EX La vida después'.

"Cada noche, antes de dormirme, rezo un 'Padre nuestro'", afirmaba Rosalía, explicando que, aunque siempre ha sido creyente, no era practicante y que retomó su vínculo con la religión con más fuerza hace unos cinco o seis años.

Vínculo con Zaragoza

Al ser preguntada por su virgen favorita, la artista fue clara: "La del Pilar. Siempre he oído hablar de ella en mi casa". Además, añadió: "Mi padre siempre decía que iba a Zaragoza y le rezaba a la Virgen del Pilar. Además, mi madre se llama Pilar y mi hermana se llama Pilar".

Sus palabras no han pasado desapercibidas y han resonado en numerosos medios de comunicación, llegando incluso a la alcaldesa de Zaragoza, que respondió a través de una storie en Instagram:

"Zaragoza siempre será tu casa. Aquí te espera la Virgen del Pilar y una ciudad que estaría feliz de acogerte", publicó la alcaldesa.

Así, entre fe, música y raíces familiares, Rosalía vuelve a demostrar que su espiritualidad es parte fundamental de su día a día. Y de paso, deja a Zaragoza con los brazos abiertos… y la Virgen del Pilar esperándola.