Abre un nuevo restaurante en el centro de Zaragoza tras triunfar en Madrid y Barcelona: "Es un viaje a Japón"

Los cierres y las aperturas en Zaragoza están a la orden del día. No pasa una semana sin que nos enteremos de la bajada de una persiana en un barrio, y la llegada de un comercio a otro.

De lo último en abrir sus puertas ha sido un restaurante de sushi en la zona centro de la ciudad, concretamente en la plaza del Carmen.

Donde antes estaba el Udon, una agencia inmobiliaria y el local de las empanadillas argentinas que sustituyó a una peluquería hace un par de años, se encuentra ahora (ocupando todo el espacio), Monster Sushi.

Después de conquistar Barcelona y Madrid, da un paso más en su crecimiento y apuesta por la capital aragonesa.

Ubicado en la calle Marceliano Isábal, el nuevo espacio mantiene la esencia que ha definido a la marca desde sus inicios: una propuesta coherente, basada en el respeto por el producto fresco y la esencia de la técnica culinaria tradicional japonesa.

MONSTER SUSHI, Zaragoza.

Decoración de 10, atención de 10 y comida de 10, Monster Sushi llega pisando fuerte queriendo conquistar a los aragoneses.

"Zaragoza es una ciudad con personalidad, con público exigente y con una escena gastronómica cada vez más interesante. Queríamos formar parte de ese momento y hacerlo con un espacio que mantuviera intacta nuestra manera de entender la cocina japonesa", señala Marc Conte, CEO de The Umai Group.

En carta conviven clásicos consolidados como el tataki de atún o el roll Anticuchero, junto a propuestas que amplían el universo Monster sin perder coherencia.

Nigiris, sashimis y elaboraciones que combinan tradición con una mirada contemporánea y que definen una oferta pensada tanto para quienes se inician en la cocina japonesa como para los paladares más exigentes.

La experiencia se completa con una coctelería creativa de inspiración oriental y una selección musical que acompaña el ritmo del espacio, reforzando una identidad que va más allá de la cocina.

Y para quienes prefieren saborear su sushi favorito desde casa, el local contará próximamente con delivery, llevando la experiencia Monster Sushi a domicilio con la misma frescura y excelencia.

Un viaje a Japón sin salir de Zaragoza

Monster Sushi aterriza en Zaragoza con un espacio totalmente reconocible. Desde la calle, la fachada evoca la estética de los pequeños pueblos de Kioto, trasladando al centro de la ciudad la atmósfera de una calle japonesa.

La fachada principal, abierta y transparente, permite descubrir desde fuera parte de la vida del restaurante.

Monster Sushi, Zaragoza.

La cocina, ubicada en el extremo izquierdo, se muestra parcialmente hacia la calle junto al área de delivery, reforzando la idea de transparencia y actividad constante que caracteriza a Monster Sushi.

El interior se estructura como una secuencia de atmósferas que evolucionan en intensidad, inspiradas en las izakayas modernas de Tokio: espacios informales y vibrantes donde la comida, la bebida y la compañía conviven en un ambiente dinámico.

Cocina abierta, luces, materiales y elementos icónicos construyen un recorrido visual que conecta Japón con Zaragoza sin salir del centro de la ciudad.

Más que una apertura, Monster Sushi plantea su llegada a Zaragoza como el inicio de una relación a largo plazo con la ciudad.

"Para nosotros no se trata solo de abrir un restaurante, sino de integrarnos en el tejido local, escuchar y crecer junto a la ciudad. Queremos que Zaragoza sienta Monster Sushi como algo propio", señala Blanca González, responsable de Comunicación y Marketing.