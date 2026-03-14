Eneko Fernández, chef: "Las alubias de bote mejoran con medio vaso de vino blanco y este aceite de perejil"

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En tiempos de prisas y despensas prácticas, las legumbres en conserva viven una pequeña edad de oro. Cada vez más cocineros reivindican que un buen bote puede convertirse en un plato memorable con unos pocos gestos bien pensados.

Es justo lo que propone el chef Eneko Fernández con un guiso que mezcla tradición, despensa inteligente y sabor a mar: pochas con almejas listas en pocos minutos.

Las pochas, una de las alubias más delicadas de la cocina española, son especialmente apreciadas por su textura mantecosa y su sabor suave.

Tradicionalmente se cocinan frescas durante su corta temporada, pero muchos aficionados a la cocina guardan siempre botes en la despensa.

"De todas las alubias, las pochas son mis favoritas. Siempre tengo botes para disfrutarlas todo el año", comenta el cocinero al presentar esta receta exprés.

La propuesta tiene algo de homenaje a los guisos clásicos del norte. El punto de partida es el de siempre: un sofrito lento de ajo, cebolla y pimiento verde en buen aceite de oliva que "marca la diferencia entre un plato correcto y uno memorable".

A partir de ahí llega el giro marino. Las almejas se abren con un golpe de vino blanco seco y aportan ese sabor yodado que convierte un simple guiso de legumbres en un plato lleno de matices.

El caldo de pescado y unas hebras de azafrán completan la escena, creando un caldo dorado que recuerda a los guisos marineros tradicionales.

Pero el chef añade también un pequeño truco final para equilibrar el conjunto. "El plato tiene todo: la legumbre cremosa, el sabor del mar y el azafrán. Solo falta un toque fresco", explica. Ese toque llega en forma de aceite verde de perejil o cebollino, que aporta aroma, color y un contraste herbal muy elegante.

El resultado es un plato riquísimo. "Me entra la risa de lo que me gusta este plato", bromea el cocinero al servirlo. Y no es para menos: cuchara en mano, pan preparado y una cazuela de pochas con almejas delante, no se puede pedir más.

Receta paso a paso