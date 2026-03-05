El pueblo de Zaragoza que celebra la Feria Medieval más esperada: viaje al siglo XV con mercadillo, danzas y talleres

Sos del Rey Católico vuelve a viajar al siglo XV con la celebración de las jornadas medievales 'El nacimiento de un Rey', una de las fiestas históricas más emblemáticas y esperadas de Aragón.

El municipio zaragozano conmemora el nacimiento de su vecino más ilustre, el rey Fernando II de Aragón, que vino al mundo en la Villa el 10 de marzo de 1452.

Declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2015, esta recreación histórica combina teatro, música medieval, mercado artesanal, gastronomía y la implicación de todo el municipio, convirtiéndose en una cita imprescindible en el calendario cultural de la comarca de Cinco Villas.

Programa de actos

Las actividades se desarrollan durante dos fines de semana consecutivos, con propuestas culturales, musicales y familiares.

La programación comienza con la presentación oficial del evento y el concierto de Toño Gabarrús a las 19.00 horas en el Palacio de El Niño.

Posteriormente, en el mismo espacio, se representará el primer capítulo teatralizado: 'El encargo del Señor de Sada', una escenificación que introduce al público en los acontecimientos previos al nacimiento del monarca.

La jornada concluirá con la presentación de las tapas medievales, que podrán degustarse durante los días de celebración en los establecimientos hosteleros de Sos del Rey Católico.

Feria Medieval Sos del Rey Católico.

El sábado 7 arrancará a las 17.30 horas con la presentación de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Hoya de Huesca Noroccidental Alta Cinco Villas, en el salón de plenos del ayuntamiento.

A las 19.00 horas, el grupo Ensemble Al Maya ofrecerá un concierto de música medieval en el Palacio del Niño, aportando una ambientación sonora acorde con la época que se rememora.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer (8M), el domingo a las 12.30 horas se leerá un manifiesto en la plaza de la Villa. Desde allí partirá un recorrido festivo protagonizado por Bata Batucada y un malabarista con fuego.

Por la tarde, a las 17.00 horas, se presentará el CD 'Sones de Sos del Rey Católico' de la Escuela Municipal de Música, reforzando el carácter cultural y participativo de la celebración.

El martes 10 de marzo, jornada central de la conmemoración, se celebrarán diversas actividades familiares y culturales:

11.00: chocolatada infantil en el albergue y visita al Centro de Interpretación de Fernando II.

17.00: gymkhana medieval infantil en el polideportivo.

17.00: presentación del libro ‘Director de banda y música en la Comarca de las Cinco Villas’, de Javier Blanco, en el ayuntamiento.

18.30: concierto del grupo Aires de Sos en la capilla del Palacio de Sada (iglesia de San Martín), acto que pondrá el broche final a esta primera parte de la programación.

Del 13 al 15 de marzo, la Feria Medieval continúa con una gran recreación histórica y el mercado medieval.

Este segundo fin de semana se concentrará los actos más multitudinarios de 'El nacimiento de un Rey'.

Durante estos días, Sos del Rey Católico se transforma por completo con representaciones teatrales de los pasajes más emblemáticos del nacimiento de Fernando II de Aragón, el mercado medieval con artesanos, diferentes talleres de tiro con arco, escudos y espadas, y danzas medievales.

Si algo distingue esta fiesta es la implicación de vecinos y vecinas, que visten recreaciones de trajes del siglo XV y decoran calles y viviendas para lograr una ambientación total. Las asociaciones locales, junto a instituciones y administraciones públicas, participan activamente en la organización.