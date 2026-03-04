El pequeño pueblo de Aragón que es un paraíso para los amantes de las estrellas: "Vienen casi 200 fotógrafos"

Mirar las estrellas es una actividad que consigue emocionar a cualquiera. Para poder disfrutar de la experiencia se necesitan algunos requisitos, como que la luna brille lo menos posible (luna nueva) y que no haya contaminación lumínica.

Los pequeños pueblos suelen ser perfectos para disfrutar del cielo estrellado, y en concreto Belchite (Zaragoza) es un auténtico paraíso.

Historia, naturaleza y fotografía se dan la mano en la pequeña localidad zaragozana.

Un año más, Belchite se convertirá durante un fin de semana en la capital española de la astrofotografía. ¿El motivo? El III Congreso ‘Belchite Nocturno’, que atraerá a la localidad a cientos de profesionales y entusiastas de la fotografía los días 10 y 11 de abril.

El encuentro, coordinado desde sus inicios por el fotógrafo Mario Rubio, busca fomentar el Pueblo Viejo como un escenario privilegiado para la fotografía nocturna que combina patrimonio, historia y paisaje natural.

Además, los eventos astronómicos que se sucederán en 2026 y que serán visibles desde Aragón se van a convertir en ejes temáticos de este congreso: “Abordaremos los eclipses solares y lunares con ponentes de altísimo nivel que divulgarán consejos y claves para planificar, comprender y fotografiar estos fenómenos excepcionales. Nuestro objetivo es convertir Belchite en epicentro del arte, la ciencia y la observación nocturna, preparando a fotógrafos y aficionados para uno de los períodos astronómicos más relevantes de las últimas décadas”, explica Rubio.

Talleres, charlas y sesiones prácticas permitirán a los asistentes descubrir localizaciones dentro del Pueblo Viejo, donde trabajarán guiados por expertos ubicados en diferentes sets.

Belchite, fotografía nocturna. Simón Aranda

Asimismo, el congreso será una oportunidad para conocer las últimas novedades del mercado en tecnología e imagen. Las marcas referentes del sector colocarán sus stands para mostrar equipos y herramientas innovadoras que están marcando la evolución de la fotografía actual.

Como indica el alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, ‘Belchite Nocturno’ alcanza su tercera edición “convertido en una cita imprescindible para los amantes de la fotografía. Casi 200 personas acudirán a este evento, pero muchas más nos verán gracias a sus fotografías. Por eso, para nosotros es una apuesta por atraer visitantes que vivan una experiencia diferente e innovadora, que impulsa el turismo sostenible y la conexión con el patrimonio”.

¿Cómo llegar a Belchite?

Para llegar a Belchite desde Zaragoza en coche, toma la carretera N-232 en dirección a Castellón. Tras recorrer aproximadamente 40 - 45 km, encontrarás la salida señalizada hacia Belchite (A-222).

Continúa por esta vía hasta llegar al municipio. El trayecto dura alrededor de 45 minutos, dependiendo del tráfico. Conocer el Pueblo Viejo de Belchite merece muchísimo la pena, ya sea por la noche para disfrutar de las estrellas como por el día para disfrutar de la historia y la naturaleza.