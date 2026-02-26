Este es el nuevo destino para volar desde Zaragoza: viaje de menos de 2 horas y solo podrá hacerse en Semana Santa

Los vuelos desde Zaragoza estrenarán nuevo destino esta Semana Santa 2026.

Y no es un destino cualquiera: vuelos directos a Rennes, la elegante capital de la Bretaña francesa, tierra de crêpes, mareas infinitas y fachadas de entramado de madera que parecen sacadas de un cuento.

Entre el 28 de marzo y el 6 de abril, el aeropuerto aragonés conectará sin escalas con una de esas ciudades francesas que aún conservan el ritmo pausado y auténtico.

La imponente catedral de Saint-Pierre de Rennes, Francia. Revigorate.com

Una escapada perfecta para perderse entre calles medievales, mercados locales y cafés donde el tiempo se sirve en tazas pequeñas.

La nueva conexión responde al auge de los viajes cortos en primavera, cuando tenemos varios festivos seguidos que permiten hacer la maleta y descubrir algún rincón perdido de Europa.

Rennes es la puerta de entrada a una Bretaña poco masificada, por lo que el turismo en la localidad es muy cómodo.

La ruta se enmarca en la programación especial de Semana Santa del turoperador Soltour, que este año apuesta por reforzar las salidas desde aeropuertos regionales.

Rennes, Francia. Soltour

Desde Zaragoza, el programa “Estancia en Rennes y Experiencias” incluye cuatro noches y la posibilidad de escaparse a joyas costeras como Saint-Malo o al siempre magnético Mont Saint-Michel, esa abadía suspendida entre mareas que uno debería ver al menos una vez en la vida.

El precio del viaje de es 1.095 euros e incluye avión ida y vuelta, los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, las excursiones, el alojamiento en el hotel y un seguro de viajes básico.

Viajes en Semana Santa

Para una Semana Santa más exótica, Soltour cuenta con sus emblemáticos circuitos por Egipto de siete noches de duración, con salidas desde Madrid y Valladolid el 28 de marzo, desde Barcelona el 3 de abril y desde Palma de Mallorca el 4 de abril.

Aunque últimamente los trayectos en tren desde Zaragoza a Madrid o Barcelona son más largos, está bien conectado y viajar a Egipto desde una de las grandes ciudades es una buena oportunidad.

Aparte del viaje desde Zaragoza, Soltour propone escapadas con salidas desde otras ciudades de España:

Desde Pamplona , vuelos directos a Lisboa con el paquete Estancia en Lisboa y Experiencias, que incluye cuatro noches de alojamiento, una visita panorámica por la capital portuguesa y excursiones opcionales.

Desde Bilbao , vuelos directos a Córcega con el paquete Estancia en Córcega (tres noches) y Experiencias, una oportunidad para disfrutar de los paisajes y la gastronomía de esta isla mediterránea. Asimismo, este aeropuerto contará con la operativa de vuelos directos a Sibiu (Rumanía) , una de las ciudades más encantadoras de Transilvania, disponible con los programas Estancias en Rumanía, Experiencias y el circuito Descubriendo Transilvania.

Desde Palma de Mallorca hacia Letonia , con vuelos directos y circuitos como Experiencias en Riga o Descubriendo los Bálticos, además del paquete Estancia en Riga y Experiencias.

Desde Tenerife y Vitoria , vuelos directos a Liubliana y el paquete Estancia en Eslovenia y Experiencias, con cuatro noches para descubrir el país más verde de Europa Central.

También desde Vitoria , vuelos directos a Budapest , con el paquete Estancia en Budapest, una oportunidad para recorrer el majestuoso Danubio, descubrir el Parlamento húngaro y disfrutar de sus famosos balnearios en un viaje lleno de historia y encanto centroeuropeo.

Desde Murcia, León y Vigo , vuelos directos a Estambul , una de las joyas más fascinantes del mundo, donde Oriente y Occidente se dan la mano. El paquete Estancia en Estambul y Experiencias incluye cuatro noches en la capital turca, con posibilidad de añadir excursiones opcionales a Santa Sofía, el Gran Bazar o el Palacio de Topkapi.

Desde Badajoz y Logroño , vuelos directos a Milán con el paquete Estancia en Milán, que ofrece cuatro noches de alojamiento y la posibilidad de realizar excursiones guiadas por la capital lombarda. Además, Soltour ofrece el circuito Lagos del Norte de Italia desde Varese, ideal para conocer los rincones más bellos del norte del país.

Aquellos que sueñan con desconectar y vivir una Semana Santa al ritmo del verano, Soltour mantiene su tradicional operativa al Caribe, con salidas desde Madrid y Barcelona hacia Jamaica, México y República Dominicana.