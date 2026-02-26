Jesús de la Gándara (70), psiquiatra: "Estar feliz es un estado transitorio que nunca conduce a nada bueno"

Jesús de la Gándara (psiquiatra) en el podcast 'Tengo un Plan' Youtube

No queda tinta que refleje todo lo que se ha hablado sobre salud mental y la búsqueda de la felicidad. Como se dice popularmente, 'cada caso es un mundo', aunque hay ciertas opiniones y puntos de vista al respecto que merecen más atención que otros.

Con más de 35 años al frente de unidades de salud mental, el doctor en medicina (especialista psiquiatra) Jesús de la Gándara, participó en una entrevista con los zaragozanos Sergio Beguería y Juan Domínguez (del podcast 'Tengo un Plan'), abordando temas como la soledad, la dependencia a la tecnología o, el que nos concierne, la felicidad.

En este sentido, el psiquiatra asegura que "estar feliz es un estado transitorio que nunca conduce a nada bueno, se extingue", añadiendo que es más importante "estar" feliz, que pretender serlo.

En otras palabras, el médico lanza una advertencia para dejar de perseguir la emoción transitoria de la alegría constante, ya que esa expectativa irreal solo genera sufrimiento cuando esta sensación se acaba.

"La felicidad se basa en la actividad", señala, asegurando que esa actividad se sostiene en tres 'trípodes' fundamentales, que si bien no entregan la felicidad en sí, te ayudan a acercarte lo máximo posible:

Cuida tu estado físico : "La principal parte de la felicidad es no tener dolores", afirma el doctor. La base principal para sentirse bien es la ausencia de dolor y malestar corporal, por ello recomienda hacer ejercicio y mantenerse en movimiento, considerándolo vital para adquirir "fortaleza mental y física".

: "La principal parte de la felicidad es no tener dolores", afirma el doctor. Sentirse útil y realizar cosas tangibles, que sirvan en el día a día. El doctor aclara que no se trata de buscar grandes metas (como comprarse un coche más grande), sino de encontrar satisfacción en acciones cotidianas como hacer croquetas, grabar un podcast, reformar la terraza de tu casa o cocinar una tortilla de patatas.

Finalmente, el Dr. de la Gándara también señala que "una parte fundamental de la felicidad depende de la suerte", explicando el concepto de la serendipia. Es decir, "estar al loro. No dejes que pase algo por encima de ti y no te enteres", afirma. Como por ejemplo, encontrar la felicidad en el simple hecho de admirar un amanecer.

Dejar de sobrepensar

En el camino paralelamente opuesto a la felicidad se encuentran esos pensamientos intrusivos. ¿Quién no se ha podido dormir por estar 'dándole vueltas' al mismo asunto toda la noche?

"Si te sientes mal porque estás pensando es porque le estás prestando mucha atención al problema", afirma el psiquiatra.

El doctor asegura que es posible frenar este tipo de pensamientos, aunque "hay que aprender". En este sentido, reviste especial importancia "no prestar atención a tu sufrimiento, sino a tu propia atención". Es decir, cada uno inventa su propio truco para desviar la atención e intentar alejar la mente de esos pensamientos intrusivos.

"No te centres en el pensamiento, céntrate en la atención. Esto funciona eh", asegura.

Cómo Dejar de Sobrepensar y ser más Feliz con estos 3 Hábitos (Psiquiatra de la Gándara)

En definitiva, la felicidad según el Dr. de la Gándara, no se encuentra en perseguirla como un fin, sino en mantener el equilibrio a base de pequeños hábitos como cuidar el cuerpo, sentirse útil y saber disfrutar de los pequeños momentos sin sobrepensar.