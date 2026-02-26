Abre en Zaragoza una nueva tienda de Tapigrama: es el noveno local de la marca aragonesa en la ciudad

Tapigrama Sofás continúa consolidando su posición en Zaragoza con la apertura de su novena tienda en la capital aragonesa. El nuevo establecimiento, ubicado en la calle Monasterio de Samos 33, en el barrio de Las Fuentes, se enmarca dentro de una estrategia de crecimiento orgánico basada en la proximidad urbana y el fortalecimiento de la marca en su mercado natural.

La compañía aragonesa, con sede productiva en Cadrete, ha desarrollado en los últimos años un modelo diferencial que combina fabricación propia, personalización total del producto y una red comercial distribuida estratégicamente por distintos puntos de Zaragoza. Esta fórmula le ha permitido reducir intermediación, controlar los procesos productivos y ofrecer una experiencia de compra más directa y personalizada.

La apertura en Las Fuentes responde a criterios tanto demográficos como estratégicos. Se trata de una de las zonas con mayor densidad poblacional de la ciudad y con una fuerte identidad de barrio, lo que encaja con la apuesta de la compañía por el comercio de proximidad frente a grandes operadores nacionales.

Tapigrama basa su propuesta de valor en la fabricación a medida, ofreciendo sofás configurables en dimensiones, ergonomía y materiales. Entre sus líneas más demandadas se encuentran los modelos de fondo reducido pensados para viviendas urbanas, chaise longue personalizables, soluciones ergonómicas adaptadas a personas mayores y telas técnicas especialmente diseñadas para hogares con mascotas.

Desde la empresa subrayan que el control directo del proceso productivo permite optimizar plazos de entrega, mantener estándares de calidad homogéneos y ofrecer un servicio posventa continuado, que consideran uno de los pilares de su modelo de negocio.

El interior de la nueva tienda de Tapigrama en Zaragoza. Tapigrama

La nueva tienda abre además en un momento comercial estratégico, coincidiendo con los últimos días de rebajas, lo que ha impulsado el flujo de clientes en este arranque. La compañía mantiene también activas campañas específicas dirigidas a menores de 35 años y mayores de 60 años, reforzando su posicionamiento en segmentos clave del mercado.

Con esta apertura, Tapigrama no solo amplía su red comercial, sino que consolida su liderazgo en Zaragoza como fabricante local con fuerte implantación territorial. La firma continúa apostando por un crecimiento sostenido, priorizando la estabilidad operativa y la consolidación de marca frente a modelos expansivos más agresivos.

La nueva tienda de Las Fuentes representa así un paso más en la estrategia de una empresa aragonesa que ha sabido combinar producción local, personalización y cercanía como elementos diferenciales en un sector altamente competitivo.