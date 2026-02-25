Arrasa en Action la mesita de noche de madera más elegante de la temporada: disponible por 29.95 euros

Cuando pensamos en redecorar nuestro hogar, siempre solemos ir a tiendas como Ikea o Jysk, dos de las cadenas de mobiliario más grandes, famosas y disponibles en prácticamente cualquier ciudad española.

Sin embargo, cada vez está ganando más popularidad la cadena neerlandesa 'Action', famosa por ofrecer descuentos en todo tipo de productos no alimentarios. Entre ellos, muebles para el hogar.

Como se dice popularmente, "los grandes cambios empiezan con cosas pequeñas". Y, en este sentido, nada mejor que comenzar la decoración de tu cuarto sustituyendo la mesita de noche.

Elegante, práctica y barata, hoy te traemos una mesita de madera que está disponible por tan sólo 29.95 euros.

Así es la mesita de noche de Action

Su principal peculiaridad es el diseño rústico de la pieza, gracias a su principal material: la madera de mango, la cual cuenta con una certificación FSC con madera sostenible. Una tonalidad ideal para combinar con colores claros de la habitación.

Más allá del color, esta mesita cuenta con una estructura sencilla pero elegante. Como principal elemento tiene su único cajón, el cual ocupa todo el ancho del mueble y es perfecto para guardar los pequeños objetos del día a día como tus gafas de ver, lecturas nocturnas o medicamentos.

Mesita de noche Action

Asimismo, la superficie de la mesa puede servir para depositar otros útiles como el vaso de agua o la lamparita de noche. Eso sí, el límite de carga de esta pieza es de 5 kilos, por lo que es fundamental utilizarla para guardar pequeños objetos.

Hay quienes optan por usar este tipo de muebles como un elemento de almacenaje extra en la casa o como el acompañamiento perfecto para un vestidor, pudiendo usarla como elemento decorativo a la par que para guardar ropa en su cajón.

Otras mesitas de noche en Action económicas

Además de esta mesita de noche de madera de mango, Action cuenta con un verdadero arsenal de productos que bien merecen, como mínimo, un vistazo. Siempre reinando los precios bajos, sello de la marca.

En segundo lugar, destaca una mesita auxiliar con capacidad para soportar hasta 20 kilos y disponible en tres colores (negro, blanco y verde) por tan sólo 8,95 euros. Su principal elemento diferenciador son sus patas, con un característico diseño ondulado que le aporta un toque moderno a la pieza.

Mesa auxiliar de Action por 8,95 € Action

Por otro lado, no podemos dejar pasar otra mesita auxiliar con un diseño más que novedoso, combinando la mesa auxiliar con una cesta de alambre dos en uno, disponible en 4 tonalidades (verde, negro, crema y blanco).

Del mismo modo, lo mejor es su llamativo precio de 6,95 euros la pieza.

Mesa auxiliar y cesta de alamabre Action

Política de envío y devoluciones de Action

Aunque lo más aconsejable siempre es comprar directamente en una tienda física, para no hacer el viaje 'en balde', la web de Action permite buscar el producto en tiendas de la marca más cercanas a la ubicación del usuario.

En lo que respecta a la compra online, la cadena neerlandesa requiere de la creación de una cuenta en la plataforma (tanto en app como en web) para crear una especie de lista de deseos y poder comprarlo en tienda más fácilmente. No se puede comprar online con envío a domicilio como tal, el modelo de la marca se centra en la venta física.

En lo que a devoluciones se refiere, Action permite un margen de 8 días posteriores a la compra, siempre que el producto y su embalaje estén intactos.