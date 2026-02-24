Nuevo intento de quedada therian en Zaragoza: "No hacemos daño a nadie y no nos queremos sentir amenazados"

Los therian se han convertido en el tema que más está dando de qué hablar esta última semana. La imagen de gente, en su mayoría jóvenes, a cuatro patas y personificados de animales se está volviendo viral por todo el mundo.

A España esta nueva moda que ha dado la vuelta al globo mediante las redes sociales no ha tardado en llegar. Este fin de semana se han comenzado a dar los primeros pasos de la entrada de este fenómeno en el que las personas sienten una profunda conexión con el mundo animal.

Para dar vida a esta conexión que dicen sentir se mimetizan con el entorno. Es decir, caminan como estos animales a cuatro patas, esconden su rostro mediante una máscara para caricaturizarse, e incluso utilizan pieles para ponerse una cola del animal con el que sienten la conexión.

Zaragoza no se ha librado de ello y ya este pasado fin de semana comenzaron a verse intentos de introducirse entre los therians. La quedada a las 18.30 en la plaza de la Seo circuló a través de la red social de TikTok.

A pesar de la divulgación que tuvo la publicación, el encuentro quedó en nada y no se dejó oír ni un tipo de ladrido entre los presentes. Más bien la céntrica plaza estaba más llena de curiosos por ver este nuevo fenómeno que por therians de verdad.

Los motivos que circularon entre los presentes a este fracaso de primera quedada apuntaron hacia el miedo a ser rechazados o poder ser víctimas de comentarios y agresiones.

Sin embargo, los therians de Zaragoza parece que no se rinden. Han decidido así crear su propia cuenta de TikTok para poder conectar entre ellos y dar a conocer las próximas quedadas que piensan realizar.

La cuenta comenzó a publicar este domingo en la que compartieron la próxima reunión. Esta tendrá lugar el próximo viernes 27 de febrero en el Parque Delicias en la zona del parque infantil a las 18.30.

En esta misma publicación han hecho una explicación concreta del punto con la localización incluso en Google Maps para que cualquier therian pueda acceder a él sin perderse.

Así, este primer contenido acaba con un mensaje para sus seguidores: "No tengáis miedo, somos súper majos y sociables. Intentaremos jugar entre nosotros, podríamos pasarnos contactos y socializar y comunicarnos entre nosotros. Nos lo pasaremos bien".

De igual manera, ya afirman que si no puedes acudir a esta reunión "tenemos otras fechas de quedadas así que no os preocupéis si no llegáis".

Una primera publicación que ya supera las 15.000 visualizaciones y ha dado pie a otras en las que explican las reglas que van a seguir para la próxima cita.

Así, establecen como primera regla que "si vemos a alguien con máscara de animal, nos comunicaremos con ladridos o con palmadas en el estómago como las focas. Esto normalizará la conexión para entendernos mejor".

Cartel de la próxima quedada Therian en Zaragoza RRSS

La regla número dos sigue la misma línea: "En la quedada actuaremos como nuestro animal espiritual, y jugaremos entre nosotros y podremos utilizar los juegos del parque".

La siguiente se enfoca en el comportamiento: "No morder muy fuerte, ladrar demasiado o atacar muy agresivo, por favor. Eso puede ser muy provocativo y te echaremos de la manda, así que procura no hacerlo".

Como colofón a estas reglas, desde la cuenta animan a "divertirnos lo más que podamos".

Todo esto ha dado mucho de qué hablar, y desde los propios administradores de esta cuenta en TikTok han querido mandar un mensaje ante críticas de las que han debido de ser víctimas.

"La gente ha empezado a criticar y amenazarnos en los comentarios, solo pedimos un poco de respeto haciendo esto ya que solo lo hacemos por diversión", señalan.

Por ello, piden que "si vienes a molestar, por favor idos y no molestéis ni nada de eso. No hacemos daño a nadie y no nos queremos sentir amenazados".

Este mensaje toma relevancia después de los hechos ocurridos este fin de semana en otras partes de España. Sin ir más lejos, en Barcelona una quedada therian, que terminó en fiasco en cuestión de asistencia de estas personas, acabó con cinco detenidos.

La cita en el Arco del Triunfo se llenó de 3.000 personas, en su mayoría curiosos, que desató el caos al romper el mobiliario de la ciudad. Lo agresivo que se volvió la jornada obligó a intervenir a los Mossos d'Esquadra y a la Guardia Urbana de Barcelona.

No fue la única ciudad que vivió un fenómeno de masas por los therian ya que en Pamplona un centenar de personas también se reunió para ver cómo se relacionan entre ellos. Si bien no se volvió tan agresivo y solo se quedaron con las ganas de oír algún ladrido.