Vuelve el concurso para coronarse como el mejor menú degustación de 40 y 60 euros de Zaragoza: "Hay obras de arte"

Propuesta de La Embajada para mejor menú degustación de 60 euros en Zaragoza E. E.

Zaragoza vuelve a sacar pecho de su gastronomía. Premios Horeca celebra su 27 edición con más de 40 establecimientos que lucharán por consagrarse con el mejor menú degustación en la categoría de 40 y 60 euros.

El certamen gastronómico, bajo el nombre 'El sabor hecho arte', se podrá disfrutar desde este jueves 12 de febrero hasta el 15 de marzo, suponiendo así un "orgullo hostelero" para la ciudad.

El cartel de este año se inspira en el arte, tras la elección de Zaragoza por la UNESCO para formar parte de la Red de Ciudades Creativas del Mundo en la categoría de Gastronomía.

Para la asociación, no es un punto de llegada, sino la confirmación de que el sector hostelero es capaz de convertir el conocimiento, la técnica y la identidad en valor cultural, económico y turístico para la ciudad y su provincia.

"Estamos muy orgullosos de la calidad de nuestros restaurantes y queremos compartirla. Este certamen es una oportunidad excelente para ello, ya que se trata de un referente en el sector y una cita muy esperada por locales y visitantes, nacionales e internacionales, que acuden a nuestra tierra atraídos por su excelencia culinaria”, apunta el presidente de Horeca Restaurantes Zaragoza, José María Lasheras.

A lo que ha valorado que hay "verdaderas obras de arte" entre las propuestas. Así, ha resaltado que "este certamen valora sobre todo el trabajo en conjunto".

Presentación de los Premios Horeca en Espacio Ambar Horeca

El gerente de Zaragoza Turismo ha enfatizado el gran trabajo que hace la asociación. "Estamos en un momento de Zaragoza turismo y gastronomía fantásticos y estamos para hacer un salto de calidad para colocarnos en una posición mejor", ha valorado José Francisco García, gerente de Zaragoza Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza.

Ante la incorporación de Zaragoza en la red de la Unesco de ciudades creativas en la categoría de gastronomía ha subrayado que "significa entrar en una red mundial de ciudades que quieren que la gastronomía sea un eje central del desarrollo de su ciudad". Lo que supondrá "colocar en el mapa mundial" la gastronomía de Zaragoza.

Un certamen que también ha sido aplaudido por el director general de Turismo del Gobierno de Aragón, Jorge Moncada. Este, a su juicio, es "un homenaje para aquellos que trabajan en el sector".

Menús de 40 euros, 60 euros y precio libre

El certamen premia el esfuerzo y talento de los profesionales del sector. De este modo, los restaurantes competirán en diversas categorías, como Mejor Menú de 40 euros, Mejor Menú de 60 euros, Mejor Restaurante de la Provincia o Mejor Servicio de Sala. A su vez, se otorgará el premio al Mejor Menú del Día, una iniciativa previa a este certamen.

Por otro lado, varios establecimientos han incluido en su menú una tapa con la que optarán a representar a Horeca Restaurantes Zaragoza en el Campeonato Oficial de Hostelería de España - Tapas y Pinchos, que se celebrará en la próxima edición de Madrid Fusión en 2027.

Por otro lado, este año el certamen coincidirá con Zaragoza Luce 2026, que se celebrará del 19 al 22 de febrero, cuando la ciudad se transformará en una gran galería de arte de luz con 12 intervenciones lumínicas en distintos espacios emblemáticos en horario de 19.00 a 00.00.

Así, Premios Horeca se convertirá en el plan perfecto para completar la experiencia cultural disfrutando también de los menús degustación del certamen en los restaurantes participantes.

Orgullo hostelero

Para Lasheras, “ser hostelero hoy es motivo de orgullo”. “Orgullo por trabajar desde la exigencia diaria, por defender el producto y la tradición para impulsar la innovación, por entender la sostenibilidad como una responsabilidad y no como un eslogan, y por ejercer de embajadores de un territorio que se expresa, plato a plato, en cada servicio”, ha añadido.

El presidente agradece la enorme dedicación de todos los establecimientos y el gran apoyo de los patrocinadores para que esta cita siga creciendo.

Así, esta edición cuenta con el respaldo del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza – Zaragoza Turismo, Diputación Provincial de Zaragoza, Turismo de Aragón, ‘Aragón, Sabor de Verdad’, D.O. Campo de Borja, Cervezas Ambar, Coca-Cola, Repsol, CaixaBank, Cafés El Criollo, Melsa, Dr. Schär, Aragón Robotics, MAS Prevención, Grupo Usieto, Quatra, Heraldo de Aragón – Con Mucho Gusto, bonÀrea, Sillería Aragonesa, Aragón Territorio AOVE, IGP Ternasco de Aragón, AJ CASH, Daxia, TGT, Eco Advance y Makro.

Asimismo, para los amantes de la cocina, Horeca Restaurantes ha publicado un recetario con muchos de los platos del concurso.

Este libro no solo muestra el talento culinario, sino que también es una manera de interpretar el territorio desde la creatividad responsable, el respeto al producto, la sostenibilidad y la fidelidad a la tradición. Como en ediciones pasadas, el recetario se distribuirá entre los establecimientos y oficinas de turismo, y ya se puede consultar en la web del certamen.