Este restaurante de Zaragoza regala hamburguesas por 'San Solterín': "Arreglan cualquier mal, incluido el de amores"

Ya no queda nada para San Valentín. Este próximo sábado, 14 de febrero, las arterias principales de Zaragoza estarán llenas de parejas de la mano, paseando sin prisa y buscando el rincón perfecto antes de sentarse a disfrutar de esa esperada cena romántica.

Más luces, más reservas completas y más miradas cómplices cruzándose en cada esquina del centro. Todo parece girar en torno al amor… al menos por 24 horas.

Pero no todos celebran lo mismo. Los solteros, obligadamente o por decisión propia, tendrán que rendirse a la antítesis de San Valentín: San Solterín.

Si tus amigos tienen pareja, lo mejor es asumir la realidad con humor y irse buscando un plan alternativo que merezca la pena.

En este sentido, una conocida bocatería ubicada en la Plaza San Francisco 12, ofrece un plan ya no solo divertido y diferente, sino totalmente gratuito. Hablamos de la Bocadillería Mostaza, un restaurante que acumula más de 250 reseñas y mantiene un 4,4 de valoración en Google.

Antes de San Valentín, este 13 de febrero promete convertirse en refugio oficial para todos los solteros. Y oye, quién sabe… igual se cumple el dicho "para cada roto hay un descosido" y, entre tanta gente sin pareja, acabas encontrando al amor de tu vida.

Promoción de San Solterín

"Si no tienes con quién compartir este San Valentín… no te preocupes. Una hamburguesa arregla cualquier mal, incluido el de amores", postean en sus redes sociales.

Prometen regalar una hamburguesa a cada persona que se pase por la bocadillería este 13 de febrero, eso sí, hay que cumplir una serie de pasos antes:

Ve a Bocadillería Mostaza en plaza San Francisco, 12.

Cuéntales una mala experiencia amorosa.

Sigue su cuenta de Instagram (pincha aquí).

Consigue tu hamburguesa gratis.

La promoción estará disponible desde las 13.00 de este viernes. Así que, si no tienes plan ni pareja pero cuentas con alguna anécdota amorosa divertida, el Mostaza es tu sitio.

Reacciones de los usuarios

Como viene siendo una tónica habitual en redes sociales, cuando un contenido es llamativo casi son mejores las reacciones de la gente que la propia publicación.

En este sentido, podemos encontrar comentarios divertidos tales como el de Guillermo, que escribe "van a llevar a la bancarrota a la bocatería" o el de Joaquín "ojo que muchos por esa hamburguesa dejan a su pareja eh".

Cabe mencionar que la promoción permanecerá activa desde las 13 horas y siempre que "los corazones (y las planchas) aguanten". Quien sabe, igual descubres que San Solterín es mucho más divertido que San Valentín.