Conchita (84), abuela cocinera, sobre su mejor receta para un guiso de ternera: "Debe estar cociendo de 20 a 30 minutos"

Total: 1 h

Comensales: 4

Conchita Polo, la abuela cocinera más popular de Aragón e imagen de la marca de teléfonos para mayores 'Maximiliana', ha desvelado para los oyentes de Aragon Radio un guiso perfecto para este 29 de enero, San Valero.

Más allá de los roscones, que hacen honor al refrán de 'San Valero rosconero', Conchita apuesta por los guisos de toda la vida para celebrarlo.

En su intervención del lunes detalló su receta de ternera, a la que ella misma califica "ternera deliciosa". Algo que ya nos hace intuir cómo será el sabor de la misma.

Receta del guiso de ternera

Ingredientes 1 o 2 filetes de carne por comensal

Sal

Pimienta

Harina

Aceite

1 cebolla

1 diente de ajo

2 pimientos verdes

1 vaso de vino, preferiblemente de la tierra.

1/4 kg de champiñones laminados

1 lata pequeña de aceitunas (rellenas o sin hueso)

1 lata de pimientos del piquillo Paso 1 Salpimenta los filetes de ternera y pásalos por harina. Paso 2 En una sartén con aceite caliente, sella la carne por ambos lados. Conchita enfatiza que solo hay que sellarla, no debe cocinarse del todo para que no se quede dura. Paso 3 Retira los filetes y resérvalos. Paso 4 En el mismo aceite donde has sellado la carne, pica la cebolla, el diente de ajo y los dos pimientos verdes. Hay que dejar que se pochen bien. Paso 5 Una vez pochada la verdura, agrega el vaso de vino y deja que hierva un poco. Paso 6 Introduce los filetes que habías reservado dentro de la salsa. Deja cocinar a fuego lento ("chup chup") durante unos 20 o 30 minutos. Sabrás que está lista cuando pinches la carne y esté tierna. Paso 7 Mientras se hace la carne, en otra sartén aparte, pocha los champiñones laminados con unos ajitos. Paso 8 Cuando la ternera esté casi lista, añade a la cazuela los champiñones salteados, la lata de aceitunas y la lata de pimientos del piquillo. Paso 9 Hervir todo junto durante unos 5 minutos para que los sabores se mezclen bien. Paso 10 Conchita recomienda dejar reposar el guiso.

Y es que hay una norma no escrita que se cumple en casi todas las casas: cualquier plato es mejor cuando lo prepara una abuela. En el caso de Conchita, la experiencia se nota desde el primer consejo.

Consejos de Conchita

"Podéis dejarlo hecho dos o tres días antes, que se conserva muy bien", explica, dejando claro que en San Valero lo importante es disfrutar… y no trabajar más de la cuenta.

Dentro de las previsiones iniciales, hay que contar con uno o dos filetes de ternera por comensal, "según la gana que tengáis cada uno", afirma.

Como se dice popularmente, una vez ya con las 'manos en la masa', el consejo quizá más importante es el relativo al tiempo que ha de estar la carne al "chup chup" para que no se pase. En este sentido, Conchita señala que el guiso debería estar cociendo unos "20 minutos o media hora, si es buena ternera".

Como toque final, cocinarlo todo junto durante 5 minutos para que se "amalgamen" los sabores también resulta fundamental.

Es una receta rápida, sencilla y sin grandes complicaciones, pero con un resultado que no pasa desapercibido. Perfecta para lucirte en la comida de San Valero o, por qué no, en cualquier reunión informal con amigos o en familia.

Y si se quiere cerrar el menú por todo lo alto, acompañarla con un buen roscón de postre es una opción redonda para este 29 de enero.