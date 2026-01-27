Emilio, ex-empleado de Hacienda, lo confirma: "No es que tu padre te haga un Bizum y lo vayan a ver"

No queda tinta de todo lo que se ha hablado sobre el control impositivo de la Agencia Tributaria española y, aun así, siguen circulando muchos mitos sobre hasta dónde llega realmente su vigilancia.

En este sentido, conocer de primera mano el punto de vista de alguien que ha trabajado desde dentro resulta fundamental para poder 'desmontar' ciertas creencias o, en cambio, confirmarlas.

Así pues, Emilio Baena, ex-empleado de Hacienda con más de 10 años de antigüedad, confirma en una entrevista reciente que la AEAT (Agencia Tributaria) sí registra automáticamente determinadas operaciones, aunque no lo hace con todas.

Al menos, así lo asegura en el podcast de los zaragozanos Sergio Beguería y Juan Domínguez llamado 'Tengo un Plan'.

El control de cobros por autónomos y empresas

Cuando Bizum se utiliza en el ámbito profesional, Hacienda no hace distinciones respecto a otros medios de pago.

Si un comercio o un autónomo cobra a través de Bizum, por ejemplo gracias a Internet donde ya se puede usar como método de pago, el control es total y automático. Exactamente igual que con las tarjetas.

"Cuando tu vas a una pasarela de pago, hay un apartado ahora que te sale 'Pagar con Bizum'. Si tu estas dado de alta ahí, eso lo van a mirar", señala.

En estos casos, el tratamiento de la información es el similar al que se hace con la información extraída de los TPV. Como explica el experto, los bancos ya informaban a la Agencia Tributaria de todos esos movimientos cobrados por TPV.

Si un profesional declara unos ingresos pero el TPV refleja otra cosa, el sistema lo detecta rápidamente. "Si tú has declarado 20.000 pero en TPV salían 30.000… blanco y en botella", afirma.

Bizums entre particulares

La situación es diferente cuando hablamos de Bizums entre particulares y de pequeñas cantidades.

En estos casos, no existe un control automático ni una supervisión constante por parte de Hacienda, como sí ocurre con otros movimientos de mayor volumen.

"Cosa distinta es que tu le hagas un bizum a un amigo, que no quiere decir que no lo puedan ver, pero no es automático", comenta.

"No es que tu padre te haga un Bizum y lo vayan a ver", explica a modo de ejemplo, pero para que esos movimientos salgan a la luz, antes tendría que abrirse una inspección formal y pedir al banco los extractos correspondientes.

Aunque los importes bajos no se revisen en tiempo real, el rastro queda registrado y puede ser analizado si en algún momento Hacienda decide abrirte una investigación.