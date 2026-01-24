Llega a Jysk una de las mesitas de noche más baratas y elegantes del mercado: por 35 euros y tras un 13% de rebajas

La cuesta de enero encara su tramo final y, en este punto, encontrar productos que cumplan con la calificación de 'bueno y barato' deja de ser un capricho para convertirse casi en una necesidad.

Si estás pensando en renovar tu dormitorio, deshacerte de muebles antiguos y hacer pequeños cambios que se noten en tu diseño de interiores, empezar por la mesita de noche es una decisión acertada y muy agradecida.

En este sentido, hay una mesita en Jysk que merece especialmente la pena, posicionándose como una opción diferente, funcional y con un precio muy atractivo. Está a la venta por 35 euros tras aplicarse un descuento del 13%.

Así es la mesita

La mesita está fabricada a base de una mezcla de tableros MDF (que son pequeñas tiras de madera cortadas muy finamente), melamina (un tipo de chapa decorativa), polipropileno, álamo macizo y zinc (en el tirador).

Entre los elementos más característicos de la pieza, tenemos un único cajón dotado de un sistema de frenado, el cual evita que se extraiga involuntariamente. Asimismo, en su parte inferior cuenta con un estante ideal para dejar retirada tu lectura nocturna.



Solamente podemos encontrarla en su versión blanca, un color que combina prácticamente con cualquier decoración.

Mesita de noche en oferta Jysk Jysk

En lo relativo a las medidas, la mesita de noche presenta una altura de 55 centímetros, con 40 de ancho y 35 de profundidad. Tiene un peso de 7,4 kg, por lo que puede transportarse con facilidad si lo que se desea es un cambio de ubicación.

Calificaciones de los clientes

Jysk cuenta con un apartado reservado a aquellos clientes que quieran dejar su opinión sobre su experiencia de compra.

En este sentido, la mesita de noche cuenta con una valoración de 4,4 estrellas (sobre 5) y 7 opiniones de usuarios. Entre ellos, destaca la de Yusmila, una reciente clienta que asegura recibir la pieza "tal cual la foto", comenta, matizando que "la relación calidad-precio está muy bien, tal cual se muestra".

Política de compra y envío en Jysk

Actualmente, la mesita solo se puede recoger mediante la modalidad 'Click & Collect', estando disponible en hasta 43 tiendas Jysk del territorio español. Asimismo, en su página web puedes comprobar en qué tiendas se encuentra expuesto el artículo, algo muy recomendable para evitar desplazamientos innecesarios.

En lo que a su precio se refiere, la cadena danesa también destaca por su política llamada 'garantía de precio', la cual consiste en mantener ese mismo precio de 35 euros durante los 30 días que dura la garantía.

En la otra cara de la moneda, si no te ha convencido el mueble, puedes hacer uso de la política de 'devoluciones ilimitadas'. La cual, como su propio nombre indica, no contempla ningún límite de tiempo para devolver la mesita.