La Laguna de Gallocanta acogerá la 28ª Fiesta de Despedida de las Grullas: esta es la programación completa

La Laguna de Gallocanta acogerá la 28ª Fiesta de Despedida de las Grullas E. E.

Se celebrará durante el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero con actividades en diferentes puntos.

La Asociación Amigos de Gallocanta celebra la 28ª edición de la Fiesta de Despedida de las Grullas, un evento que se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de la naturaleza y la avifauna.

Este año, la festividad se desarrollará durante el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero y contará con una variada programación de actividades en diversas localidades del entorno de la Laguna de Gallocanta, un paraje natural protegido de incalculable valor ecológico.

La Laguna de Gallocanta se encuentra en unas muy buenas condiciones para disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión ya que es un verdadero refugio para una amplia variedad de aves acuáticas y limícolas, que acompañan a las grullas en su migración.

Además de las majestuosas grullas, los asistentes podrán observar a otras especies de gran valor ecológico, convirtiendo este evento en una oportunidad única para los aficionados a la ornitología y todos aquellos que deseen disfrutar de la biodiversidad del lugar.

Desde la Asociación Amigos de Gallocanta invitan a todos los ciudadanos y visitantes a que se acerquen a la fiesta, no solo para despedir a las grullas, sino también para descubrir un entorno natural único que, "sin duda, cautivará a quienes busquen sumergirse en la belleza y tranquilidad del paisaje de Gallocanta".

Programa de Actos:

Sábado, 31 de enero

7.15 - Quedada para ver la salida de las grullas: Los primeros rayos del sol nos regalan el espectáculo de las grullas alzando el vuelo. El punto de encuentro será en el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta (carretera Tornos-Bello), donde los participantes podrán disfrutar de este momento único.

8.30 - Café calientamanos en el bar-restaurante “El Silo” de Bello: Tras la salida, se ofrecerá un reconfortante café para calentarse y compartir las primeras impresiones del día.

9.15 - Paseo interpretativo “Camino de La Reguera”: Guiados por los voluntarios de la Asociación Amigos de Gallocanta, los participantes podrán disfrutar de uno de los parajes más singulares de este espacio natural protegido que comenzará en la sala interpretativa dedicada a la avutarda en Las Cuerlas y nos llevará hasta el observatorio de La Reguera.

12.00 - Atrapasueños naturales: Actividad dirigida especialmente a los más pequeños para crear sus propios atrapasueños con materiales naturales. Se realizará en los porches del Albergue Allucant.

12.00 - Inauguración de la exposición de esculturas con hierro “Safari Metálico”del escultor José Azul. Se podrá visitar en la sala de exposiciones del Albergue Allucant: En la sala multiusos del Albergue Allucant, se rendirá homenaje al artista y defensor de la naturaleza Carlos Pardos. El acto incluirá la inauguración de la exposición Nuevos Vuelos, con una visita guiada a cargo del propio autor. Desde la Asociación Amigos de Gallocanta se quiere reconocer la trayectoria de este creador así como su incansable colaboración y apoyo a Gallocanta y a la asociación.

12.30 - Presentación del libro “Biometría de un encuentro” con su autor Carlos Lozano. Se llevará a cabo en el centro de Visitantes de la Laguna de Gallocanta (Gallocanta).

16.15 - Charla “Anillamiento Científico en la Laguna del Cañizar, tres años de seguimiento. En el Ayuntamiento de Tornos, el anillador y ornitólogo Javier Sanz ofrecerá una interesante charla sobre el anillamiento científico llevado a cabo en los últimos cinco años en este humedal singular

17.45 - Quedada para ver la entrada de las grullas al dormidero: Por la tarde, se podrá disfrutar de la entrada de las grullas al dormidero, un fenómeno igualmente espectacular al que se puede asistir desde la Plaza del Peirón de Tornos.

19.30 - Ceremonia de entrega del galardón Grullero Mayor: El Centro de Visitantes de Gallocanta acogerá la entrega del galardón Grullero Mayor a la revista Quercus, por su gran labor en la divulgación científica sobre medio ambiente durante décadas. Tras el acto, se brindará con un Vino grullero aragonés, acompañado de productos típicos de la comarca del Jiloca.

Domingo, 1 de febrero