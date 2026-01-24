Javier, joyero, sobre el boom de los metales preciosos: "En 8 meses, el precio de la plata se ha multiplicado por tres"

Javier Monge (izquierda), lingotes de oro y plata hechos con IA a modo de escenificación del artículo Aragón TV / Canva

Como se dice popularmente, "el tiempo es oro", y basta con echar un vistazo a la evolución reciente del mercado de materias primas para comprobar que la expresión no va desencaminada.

Actualmente, el precio del oro supera los 4.200 euros/oz, tras firmar una revalorización que supera el 44% en los últimos seis meses, un crecimiento que no ha pasado desapercibido para nadie.

Esta subida se deja notar con claridad en las joyerías. No solo lo percibe el cliente habitual, que ve cómo las alianzas o las cadenas cuestan cada vez más, sino también el propio joyero, obligado a estar pendiente del precio casi en tiempo real.

En este sentido, el joyero zaragozano Javier Monge reconoce en Aragón TV que revisar la cotización del oro forma parte de su rutina diaria: "Muchas veces en el mismo día lo miramos varias veces, porque si no te la juegas". Una precaución necesaria en un mercado tan volátil, donde cualquier despiste puede salir caro.

Y es que, cuando el precio está en máximos, una mala decisión puede tener consecuencias importantes. "Si alguien del sector vende por debajo de lo que debe de venderlo, al final se descapitaliza", advierte Monge en el programa Conexión Aragón.

"La plata es la gran olvidada"

Más allá del oro, el joyero pone el foco en otra materia prima que considera infravalorada. La plata, a la que define como "la gran olvidada", ha vivido una escalada aún más llamativa en términos porcentuales.

"El kilo de oro y el kilo de plata es mucha la diferencia, pero la plata en los últimos ocho meses se ha multiplicado por tres", explica. "De comprar la plata a unos 900 euros el kilo, a comprarla hoy a 2.700 euros el kilo, es una barbaridad".

Este escenario también ha cambiado los hábitos de compra. Según Monge, los clientes optan cada vez más por piezas finas y ligeras, ajustadas a presupuestos más contenidos.

"No es lo mismo un anillo de 6 o 7 gramos de oro que un 'anillito' de un gramo y medio con una piedrecita al final. Depende de cada bolsillo", concluye.

El 'boom' de las materias primas

La escalada de los precios tiene mucho que ver con el contexto geopolítico internacional. La incertidumbre global ha devuelto a las materias primas a un papel protagonista, ya que históricamente se entiende como un activo 'refugio'.

Esta semana, el economista y profesor de EAE Business School, José Antonio Lanau, explicaba en Aragón TV que la inestabilidad mundial, acentuada por decisiones de Donald Trump, está detrás de estos máximos históricos.

A ello se suma la estrategia de los bancos centrales en los últimos años, los cuales llevan un par de años incrementando sus reservas de oro.

Aún con estos precios, el profesor de economía advertía de la necesidad de actuar con cautela. Por eso, incluso en un escenario de máximos, su recomendación para los inversores es clara, "diversificar siempre".