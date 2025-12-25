El postre típico aragonés con el que deslumbrar esta Navidad: se hace en 30 minutos y con solo 4 ingredientes

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4

Como bien dice el refrán, 'más vale tarde que nunca'. La Navidad ya está aquí y con ella ha llegado uno de los momentos más esperados por muchos. No me refiero a los regalos, sino a la comida.

En todas las casas hay un cocinero estrella, al cual se le suele encargar los platos más engorrosos, complicados y principales del menú de Navidad. Ya sea para Nochebuena, para el Día de Navidad o para Nochevieja, todos los miembros de la familia depositan su confianza en él.

Sin embargo, lejos de recetas que requieren una mano experta, hoy te traemos un postre típico aragonés con el que quedarás divinamente sin la necesidad de tener que pasar horas y horas en la cocina. Se trata del Turrón de Guirlache, un postre ideal para acompañar en la sobremesa con un café y, por qué no decirlo, ideal también para robar un poco de protagonismo a los platos principales.

Historia del guirlache de Aragón

Su historia es de lo más peculiar, ya que es un dulce tradicional que data nada menos que de la Edad Media. Ya entonces, la influencia árabe había introducido el uso de frutos secos y miel en muchos de los postres, una base que con el tiempo daría lugar a este turrón tan característico.

Con los años, el guirlache se hizo especialmente popular en Aragón, aunque también se consume en otras zonas de España, como Valencia y Cataluña.

Su nombre procede del francés "grillage", que significa tostado, y hace referencia a la forma de preparar las almendras con azúcar caramelizado. Precisamente esa sencillez es su mayor virtud: pocos ingredientes, una textura crujiente y un sabor inconfundible.

Formas de preparar este postre

El guirlache aragonés se puede preparar de varias formas. La más conocida es la tableta dura y crujiente, pero también existen versiones con miel, anís, incluso con otros frutos secos o garrapiñado. Aun así, todas parten de la misma idea, un dulce simple y tradicional donde lo que destaca es la calidad del producto.

La clave del guirlache no está en hacer una receta complicada, sino en usar pocos ingredientes y darles el punto justo. No necesita técnicas difíciles ni mucho tiempo en la cocina, solo prestar atención a la base de caramelo y trabajar rápido antes de que se enfríe.

Por eso, esta receta apuesta por la forma más fácil de prepararlo. Un guirlache casero hecho con solo cuatro ingredientes, sin pasos innecesarios y listo en unos 30 minutos.