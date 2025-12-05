Un conocido restaurante del centro de Zaragoza, en traspaso por 550.000 euros: "Ha habido interesados, pero ninguno serio"

El corazón de Zaragoza está en un cambio constante. En las principales calles del centro de la ciudad, mientras unos llegan, otros se van. La escena comercial, tanto de tiendas como de restaurantes, varía con frecuencia.

En cuanto a la hostelería se refiere, es muy habitual ver cómo se abren nuevos bares, restaurantes o cafeterías, a la vez que muchos bajan la persiana. Y algunos, no cierran, pero sí cambian de gestores. Eso es lo que busca actualmente un popular restaurante de Zaragoza.

Se trata de Hits Noodles, emplazado en una ubicación privilegiada como es la plaza de España. La franquicia de esta cadena de comida tailandesa ha anunciado su traspaso, como así se puede comprobar en el portal inmobiliario de Idealista. Eso sí, el restaurante sigue funcionando con normalidad.

De hecho, Hits Noodles tiene otro local en Zaragoza, concretamente en el centro comercial GranCasa en el Actur. No obstante, al tratarse de franquicias son independientes y el traspaso que se anuncia es únicamente el de la plaza de España.

Además, Hits Noodles, fuera de Zaragoza, se encuentra en Málaga, Benalmádena y Algeciras.

Condiciones del traspaso

El anuncio, actualizado el 12 de noviembre, cifra el traspaso en 550.000 euros. Por su parte, el alquiler se establece en 11.000 euros al mes.

El inmueble cuenta con 384 metros cuadrados construidos, pagando 28 euros por el metro cuadrado. Está distribuido en 10 estancias con 4 aseos, calefacción, aire acondicionado, equipamiento, almacén, sistema de alarma, circuito de seguridad, salida de humos, entrada auxiliar, oficina, cocina equipada y puerta de seguridad.

Construido en 1989, se indica que es de segunda mano aunque en buen estado y permite actividades de restaurante y take away, siendo los pedidos a domicilio una de las principales demandas en este negocio.

La gestión corre a cargo de Ilham Belamri, de la oficina Inmobiliaria Núcleo Torrero, desde donde aseguran que “ha habido varios interesados, pero también muchos cotillas”. “De momento no hay nada serio, no ha habido ninguna reserva”, ha confirmado la encargada de este trámite.

Por otro lado, la descripción de Idealista apunta lo siguiente sobre el restaurante: “Hits Noodles ofrece una selección variada de platos de cocina tailandesa, preparados con esmero y presentados en un ambiente acogedor. Este restaurante de noodles en Zaragoza se convierte en el lugar ideal para disfrutar de una comida deliciosa y rápida, con recetas que satisfacen tanto a los amantes de lo tradicional como a los que buscan nuevos sabores y conocer la gastronomía tailandesa”.

De la misma manera, pone en valor su ubicación en la plaza de España, que permite a los clientes "disfrutar de un entorno céntrico y accesible", siendo ideal para una buena comida durante un día de compras o antes de una noche de entretenimiento. Por ello, lo presentan como una gran oportunidad de negocio.