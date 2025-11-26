La Sociedad de San Vicente de Paúl recauda 12.000 euros con su mercadillo solidario: "Estamos muy contentas"

La Sociedad de San Vicente de Paúl, conocida como Las Conferencias, termina hoy el tradicional mercadillo navideño solidario, de la plaza Santa Cruz, junto al edificio del Grupo San Valero.

El mercadillo ha estado abierto una semana ofreciendo una amplia variedad de artículos artesanales y sostenibles elaborados por voluntarios y colaboradores.

El objetivo era promover un consumo responsable y, al mismo tiempo, recaudar fondos para acompañar a personas en situación de vulnerabilidad en su proceso de inserción sociolaboral. Algo que han conseguido con creces: "Entre todas las ventas se han recaudado unos 12.000 euros".

Mercadillo solidario SSVP

Todo lo recaudado "se va a destinar al centro social y formación para empleo y al centro de reparto de artículos de primera necesidad que gestionamos en el barrio zaragozano de San Pablo", aseguran desde la Sociedad de San Vicente de Paúl.

Teresa Lafuente, coordinadora de SSVP en Zaragoza ha animado a los zaragozanos a aprovechar esta última tarde: "Nuestro mercadillo ya toca su fin porque cerramos esta tarde, pero aún se está a tiempo para acercarse a la Plaza Santa Cruz y venir a ver las cosas tan bonitas que tenemos y contribuir con su compra a nuestra obra social".

"Estamos muy contentas de cómo ha ido esta edición. A pesar del tiempo adverso que hemos tenido estos días, la afluencia de público ha sido muy alta, y lo más importante es que prácticamente todas las personas que han venido han comprado algo", ha explicado Lafuente.

Esta edición es ya la número 16, e incorporó una programación especial que buscó involucrar a familias, niños y visitantes de todas las edades. Entre las actividades más destacadas se encontró la exposición de OSHIBANA, arte floral japonés del siglo XV, que pudo visitarse del 20 al 26 de noviembre durante todo el horario de apertura. El viernes 21, se celebró un cuentacuentos con taller infantil, mientras que el sábado 22, actuó el coro Tempo Giusto. Además, el domingo 23, los asistentes pudieron participar en un taller de creación de adornos navideños.

Respecto a la variedad de actividades la coordinadora ha comentado que "Otro año más, los cuadros florales realizados con la técnica Oshibana han sido un éxito. Llaman mucho la atención por su detalle y su belleza. Y, por supuesto, también nuestros exclusivos Belenes Baturros pintados a mano, los cuales se han agotado. Animo a los rezagados a que pasen a vernos esta tarde y, al resto, a volvernos a encontrar en mayo en la Feria Zaragoza Florece".

Sobre la Sociedad de San Vicente de Paúl

La Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) es una asociación civil, internacional, de carácter humanitario y benéfico social, formada por laicos católicos. Fundada en París en 1833, está presente en 155 países, cuenta con 800.000 socios y 1.500.000 voluntarios. Cada día, su ayuda llega a más de 30 millones de personas.

En España, la integran 3.000 socios y voluntarios que desarrollan proyectos sociales destinados a familias, mayores, infancia y juventud, personas con adicciones, mujeres en situación de vulnerabilidad, personas sin hogar y migrantes.

Reconocida como asociación de beneficencia particular y de utilidad pública, la SSVP ha acreditado todos sus centros con el Certificado de Calidad UNE-EN ISO 9001:2015. Es miembro fundador de la Plataforma del Voluntariado de España y está inscrita en el Registro de las ONG para el Desarrollo (ONGD - AECID).