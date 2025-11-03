Conchita (84), abuela cocinera sobre las albóndigas: "Para que estén sabrosas le pongo 125 ml de leche y 1 pastilla de carne"

0 votos

Total: 1 h 10 min

Comensales: 5

Después de las croquetas, el plato que encanta a todos son las albóndigas. Mi abuela las hacía en salsa de harina, pero la receta de Conchita es con tomate.

Tanto unas como otras, las albóndigas son un plato sencillo y sabroso que solucionan una comida o una cena.

Conchita es la community manager de Maximiliana, una empresa zaragozana que fabrica móviles para mayores. Uno de sus contenidos estrella son sus recetas, y esta de albóndigas con tomate ha triunfado, tiene más de 80.000 visualizaciones.

La carne que utiliza para las albóndigas en mitad ternera y mitad magro, le echa un huevo, pimienta y perejil, pero no le pone sal.

El truco de Conchita es añadir a la mezcla una pastilla de carne diluida en 125ml de leche. Asegura que le da más sabor y que la carne queda perfecta.

En sus vídeos, grabados en su propia cocina, esta abuela muestra cómo prepara cada plato sin ningún tipo de parafernalia, simplemente explicando paso a paso lo que ha aprendido tras muchos años entre cazuelas y fogones.

Estas recetas, heredadas de generación en generación, que son una parte viva de la historia gastronómica de España, reivindican una manera de cocinar basada en el aprovechamiento, la calma y el gusto por las cosas bien hechas.

Las albóndigas de Conchita

En uno de sus vídeos, Conchita explica cómo preparar unas albóndigas con tomate que ella misma describe como las mejores del mundo. No hay duda de que, con todos los trucos que comparte, sus albóndigas son una auténtica delicia.

Su receta empieza con medio kilo de carne molida "mitad ternera mitad magro que le da más suavidad". A la carne picada hay que añadir, un huevo y un ajo.

Después añade pimienta molida, y en vez de echarle sal, pone una pastilla de carne, que disuelve en leche caliente. "Dicen que es mala para el cuerpo, pero yo pienso que una pastilla para 20 albóndigas que salen... aunque fuera veneno", sentencia sincera Conchita.

La abuela Conchita insiste en que la clave de una buena masa está en la textura, no debe ser ni demasiado líquida como para que se pegue ni tan seca que se agriete. "Como le hemos puesto leche está muy líquida, así que yo añado dos cucharadas de pan rallado", explica.

A la carne picada con el huevo, la pimienta y la leche con la pastilla, hay que añadir cebolla y perejil. "La cebolla la dejamos pochar a fuego lento hasta que se haga papilla", comenta Conchita, quien sabe que en la cocina hay que trabajar sin prisas.

Es importante que todo se mezcle bien, "como tengo las manos bien limpias con jabón, mezclo así la carne", dice la cocinera con las manos en la masa.

Con la mezcla bien integrada, la medida es una cuchara y a ojo de buen cubero. La mejor herramienta para hacer las bolitas de albóndigas: las manos. Conchita se mete en harina y va formando las albóndigas y rebozándolas.

"De este medio kilo de carne salen 20 o 22 albóndigas. Es cierto que la vida está mal y muy 'achuchá', pero por 8 euros te pueden comer 5 personas" afirma la cocinera.

Para la salsa "hay que volver a picar cebolla y ajo, y ponerlo con aceite de oliva virgen extra a freír", se le añade luego el tomate frito y se deja que hierva.

"Si la salsa está muy espesa se puede añadir un poco de agua, o mejor un caldico de judía o de cocido si tienes por ahí" indica Conchita.

Finalmente, con la salsa haciendo 'chop chop' se añaden las albóndigas a la sartén y "se dejan unos 15 minutos a fuego lento", para que los sabores terminen de integrarse bien. Así es como Conchita consigue unas albóndigas con tomate riquísimas.