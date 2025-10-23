GranCasa se transforma en un bosque encantado por Halloween: un homenaje a las tradiciones aragonesas

GranCasa se transforma en un bosque encantado por Halloween.

El centro comercial GranCasa, gestionado por Sonae Sierra, invita a los zaragozanos a vivir un Halloween diferente y lleno de tradición, con la llegada de la Feria de las Almetas, una experiencia que rinde homenaje a la cultura popular aragonesa.

Del viernes 24 de octubre al sábado 1 de noviembre, la plaza Sur se convertirá en un bosque encantado del Pirineo aragonés, un espacio mágico donde los visitantes podrán participar en talleres, juegos y actividades para disfrutar en familia.

La Feria de las Almetas pone en valor una de las tradiciones más antiguas de Aragón: la Noche de las Ánimas (Nuei d’Almetas), cuando las familias encendían lámparas y calabazas para guiar a las almas. GranCasa recupera este espíritu con una propuesta que une ocio, cultura y vínculo con la comunidad, reforzando su compromiso con la vida local y las costumbres aragonesas.

“GranCasa quiere ofrecer experiencias que van más allá de las compras. Con la Feria de las Almetas celebramos Halloween desde nuestras raíces y reforzamos nuestro vínculo con Zaragoza y su gente”, destaca Susana Betrán, gerente del centro comercial.

Actividades destacadas

Durante nueve días, el centro ofrecerá una programación gratuita llena de actividades para todos los públicos, pero con un claro protagonista: el Bosque de las Almetas.

En este espacio, que se podrá visitar en la plaza Sur del 24 de octubre al 1 de noviembre, se recreará un entorno inspirado en los bosques del Pirineo aragonés, con árboles y plantas en tonos otoñales y una decoración iluminada con velas led, evocando las antiguas costumbres aragonesas.

El Bosque estará decorado con calabazas naturales traídas directamente de un huerto, que llenarán el espacio de color, autenticidad y espíritu otoñal.

Los visitantes podrán disfrutar de juegos y actividades tradicionales gratuitas para toda la familia, como la pesca de patos, el cuatro en raya gigante, un Jenga o divertidos retos de encestar y lanzar, entre otros.

Todas las actividades estarán acompañadas por monitores especializados, que guiarán a los participantes y se encargarán de que grandes y pequeños disfruten de una experiencia segura y divertida.

El programa de Halloween

Viernes 24 de octubre: Taller de pintacaras profesional (17:30–20:30) y Pasacalles Encantado del Pirineo (19:00).

Sábado 25 de octubre: Taller de vaciado y decoración de calabazas (12:00–13:00 y 18:00–19:00).

Miércoles 29 de octubre: Taller crea tu lámpara de almeta (17:30–18:30 y 18:30–19:30).

Jueves 30 de octubre: Cuentacuentos “Cuentos, leyendas y otros secretos de nuestros Pirineos” (18:00 y 19:00)

Viernes 31 de octubre: Gran Fiesta de las Almetas, con música, animación y un concurso de disfraces infantil (18:30–19:30).

Los ganadores recibirán tarjetas regalo de 50 euros y todos los participantes disfrutarán de un obsequio dulce.

Con eventos como la Feria de las Almetas, el centro se convierte en un punto de referencia para la cultura local, ofreciendo actividades accesibles y respetuosas con el entorno, que fortalecen su vínculo con la comunidad zaragozana.

Para participar en los talleres, es necesaria una inscripción previa a través de la web de GranCasa.