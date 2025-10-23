Abre en Zaragoza la tercera tienda de una popular marca de ropa: "Si los precios ya están bien, con el descuento más"

Los zaragozanos ya pueden visitar desde este jueves la nueva tienda de Álvaro Moreno en el centro comercial GranCasa. Es la tercera ubicación en Zaragoza tras la de Puerto Venecia y el paseo Independencia, y cuenta con el privilegio de ser la más grande de todas ellas.

Este jueves 23 de octubre se ha inaugurado, por fin, el nuevo establecimiento de la conocida marca de ropa Álvaro Moreno, que ocupa gran parte del local que dejó vacante Zara.

Se trata de una marca con gran reconocimiento en España y muy popular entre el público juvenil. Desde que se anunció su apertura en verano, la expectación era máxima y las primeras impresiones han sido muy positivas para los clientes.

Con globos en la entrada y el anuncio del 15% de descuento por la apertura en todos los artículos de nueva colección, a las 10.00 entraban los primeros visitantes. Muchos sabían que era la fecha de la inauguración y no se lo han querido perder.

Es el caso de dos matrimonios, que buscaban llevarse alguna prenda. “Somos asiduos a la tienda, por la de Independencia. Hemos venido de propio a la inauguración”, cuentan.

Nueva tienda de Álvaro Moreno en Zaragoza.

No obstante, confiesan que les ha motivado la oferta de apertura: “Hay que aprovechar el 15% de descuento. Si ya estaban bien los precios de normal, con el descuento más”. En concreto, será válido durante los días 23, 24 y 25 de octubre.

Por su parte, otra clienta valoraba el aspecto de la tienda, que le ha gustado especialmente por la luz. “Ha quedado muy bonita. Está preciosa”.

“La más grande en Zaragoza”

El responsable de la tienda, Jesús, ha mostrado su ilusión por abrir el nuevo local, en el que empiezan trabajando 11 empleados. “Han sido semanas de mucho trabajo para llegar a lo que los clientes van a ver hoy”, ha admitido.

“Y como dice Álvaro Moreno que sea para gloria de Dios, que vendamos mucho y la gente siga viniendo”, ha continuado.

Además, aunque sin concretar los metros cuadrados de superficie, el responsable ha confesado que es la tienda “más grande en Zaragoza” de las tres de Álvaro Moreno.

“Es un nuevo concepto de tienda, nuevo mobiliario, nuevo concepto de Álvaro Moreno en Zaragoza. Hay diferentes conceptos, la zona más enfocada en caballeros, niños y un apartado de trajearte”, ha explicado.

La marca sigue creciendo

En GranCasa, Álvaro Moreno mantiene su esencia: camisas, polos, pantalones y prendas cuidadosamente diseñadas desde su sede central en Osuna (Sevilla), bajo una filosofía de kilómetro cero y producción cercana. La marca, que se define como “una compañía cercana, con ropa de calidad y valores claros”, gestiona desde allí un catálogo que supera las mil referencias.

Con más de 70 tiendas en toda España, incluyendo su creciente red de outlets, Álvaro Moreno es una de las historias de éxito del retail español. En menos de dos décadas ha logrado consolidarse en los principales ejes comerciales del país, demostrando tener un músculo financiero que le permite jugar en las grandes ligas.