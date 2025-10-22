La tienda de fresas más famosa de España arrasa en Zaragoza: "En un día hemos gastado más de 100 kilos de fresas"

Como postre o merienda, las fresas con nata son una apetitosa combinación que todos alguna vez han comido, sobre todo, durante la primavera, la temporada principal para consumir esta fruta. Nació en Inglaterra hace cientos de años, por lo que es un postre que ha acompañado a muchas generaciones a lo largo de la historia.

Pero, en la actualidad, este tradicional mix ha evolucionado mucho más, hasta tal punto que las fresas se acompañan con todo lo que se pueda imaginar. Chocolate, crema de pistacho, salsa de oreo y toppings como lacasitos u ositos gominola, y más, se pueden mezclar con fresas en la famosa cadena de La Fresería.

Y, sin duda, unir fresas y chocolate es algo que no podía salir mal. Así pues, desde que nació, La Fresería no ha dejado de crecer y ya cuenta con más de 20 locales en España, así como uno en Portugal y pronto abrirá también en París.

A día de hoy, son cinco locales en Madrid, dos en Barcelona, y uno en Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, Málaga, Fuengirola, Alcalá de Henares, Valencia, Girona, Granollers, Aveiro, Santander, Salamanca, Figueras.

Desde La Fresería destacan como sus prioridades la calidad y la frescura, con fresas 100% nacionales que llegan a diario, lo cual ha sido clave del crecimiento.

Éxito en Zaragoza

Estas virales fresas han llegado por primera vez a Zaragoza. En concreto, hace unos días se instaló en pleno centro, en la plaza del Pilar, 10, para que los vecinos de la ciudad puedan disfrutar de un atractivo y exquisito bocado.

De hecho, desde su apertura, ha quedado claro que La Fresería era algo que Zaragoza necesitaba, ya que ha arrasado con sold out casi todos los días y largas filas en su entrada.

Así lo han comunicado a través de sus redes sociales: “El éxito que nos ha acompañado en estas primeras semanas en la ciudad ha sido increíble e histórico haciendo sold out casi todos los días”.

Además, este lunes detallaron que fue “tal cantidad de gente” que gastaron “más de 100 kilos de fresas antes de las 19.00”. “Hemos tenido que cerrar por sold out”, concretan en el comunicado.

Por ello, explicaban que reforzarían el abastecimiento de fresas para “dar cabida a toda la demanda”.

Vasos y salsas

En cuanto a su carta, cada cliente se convierte en el chef de su propio vaso de fresas, pudiendo elegir entre muchas opciones diferentes.

Lo primero que se elige es el tamaño del vaso, que puede ser S, por 4,5 euros; M por 6,5 euros; y XL por 15,90 euros. La salsa de pistacho tiene un suplemento de 2 euros.

En cuanto a las salsas, se puede elegir entre salsa de chocolate con leche y avellanas, chocolate negro, chocolate blanco, crema blanca de chocolate con avellanas, salsa lotus, nata montada, leche condensada, salsa oreo, salsa pistacho y dulce de leche.

Además, la lista de toppins incluye crumble pistacho, oreo, lotus, ositos gominola, cookie dough, nueces o lacasitos.