Así es la pista de esquí favorita de Pedro Sánchez: con 80 kilómetros esquiables en el Pirineo Aragonés

Que a Pedro Sánchez le encanta el Pirineo aragonés no es ningún secreto. El presidente del Gobierno, ha subido muchos años a esquiar a Cerler.

El tema está dando que hablar, pues parece ser que el profesor de esquí de Sánchez y su familia Jordán de Urríes, es la persona que, según confirman diversas fuentes socialistas y del CSD a este periódico, conectó a Barrabés con Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

Barrabés es un empresario que a mediados de los 90, se convirtió en pionero mundial del e-commerce. Desarrolló su faceta de gurú del emprendimiento y terminó colaborando con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

La relación de Sánchez y su mujer con el empresario y profesor de esquí están siendo investigadas por el juez Peinado, pero no es este el tema que nos ocupa hoy. Sino Cerler y sus pistas de esquí.

Sánchez conoció el centro invernal de esquí del Grupo Aramón con apenas 12 años, en la Semana Blanca cuando participó en una excursión de esquí con su colegio. Desde entonces, siempre que ha tenido oportunidad ha acudido a estas pistas de esquí.

Imagen de archivo de Pedro Sánchez en la estación de esquí de Cerler EFE

En 2018 Pedro Sánchez disfrutó de un día de esquí en Cerler junto a su familia al completo. Y el año pasado subió con su mujer a Benasque.

Durante las navidades de 2024, el presidente del Gobierno de España disfrutó de unas vacaciones con un viaje privado en el Pirineo aragonés, practicando los deportes de nieve que le gustan como el snowboard.

Pistas de esquí de Cerler

Cerler es la estación más alta del Pirineo aragonés y suma cerca de 80 kilómetros esquiables. Su base está en 1.500 metros y alcanza los 2.630 metros en su cota máxima, lo que le da un desnivel de más de mil metros.

El entorno del valle de Benasque garantiza nieve de calidad y paisajes espectaculares. Sus 79 Km de pistas y la belleza paisajística de sus montañas la convierten en el destino ideal para una escapada o para unas vacaciones invernales.

La estación ofrece un total de 71 pistas. Hay 9 verdes para principiantes, 17 azules para quienes ya controlan, 26 rojas de nivel intermedio y 15 negras para los más expertos. Esta variedad permite que cada esquiador encuentre su espacio, desde los primeros giros hasta descensos de máxima exigencia.

Los debutantes cuentan con zonas seguras y cómodas en Ampriu y Cota 2000, con cintas y pendientes suaves. Quienes buscan mejorar técnica disfrutan de pistas largas entre bosques, ideales para progresar. En paralelo, los expertos se enfrentan a trazados con fuertes pendientes y desniveles prolongados.