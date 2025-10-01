Cierra por jubilación una tienda de moda con dos locales en Zaragoza: "Fue la mejor experiencia de mi vida"

Tras más de 35 años de experiencia en el mundo de la moda, ha llegado el momento de despedirse. Las tiendas de Waleska Moda, en el centro comercial GranCasa, y de Look Moda, en la calle Unceta, 10, en Delicias, han cerrado definitivamente sus puertas por jubilación.

Waleska Moda y Look Moda son tiendas multimarca especializadas en prendas para todo tipo de celebraciones. Desde vestidos de fiesta hasta vestidos para bodas, comuniones, bautizos o puestas de largo. Igualmente, en los dos locales de la marca se pueden encontrar los complementos y accesorios para completar cada outfit.

“Apostamos por la calidad y el buen hacer de los fabricantes del sector, con prendas confeccionadas con las últimas tendencias del momento y a precios muy competitivos, pudiendo contar con más de 20 firmas distintas en cada nueva temporada”, describe Waleska Moda en su página web.

No obstante, a finales del pasado mes de agosto anunciaron la noticia de su jubilación a través de su cuenta de Instagram y los escaparates de ambos establecimientos mostraban los carteles de “liquidación por cierre”.

En la tienda del barrio de Delicias, hace unos días se podía apreciar este cartel, que indicaba que el último día que estaría abierto el comercio sería el sábado 27 de septiembre (fecha también anunciada en las redes sociales y en la página web oficial). Sin embargo, la propiedad ha decidido alargar su historia hasta el final de mes, abriendo también el lunes y martes, al menos así lo ha hecho en la calle Unceta.

Look Moda en la calle Unceta, hace unos días. E.E.

Igualmente, la tienda de moda ha difundido los mensajes de descuentos, permitiendo a los clientes aprovecharse de la liquidación con descuentos del 50% en todo el stock. “Queremos agradecer su apoyo incondicional. ¡Han sido fundamentales para nosotros!”, reconocían en su publicación.

Además, mostraban su agradecimiento al público por ser parte de su historia. Por su lado, estos respondían con tristeza al conocer la noticia.

Sin duda, la cercanía en el servicio y el asesoramiento personalizado han sido algunas de las características principales de este negocio a lo largo de su trayectoria.

Así pues, las reseñas de las tiendas en Google lo ponen en valor. “Muy buena atención, profesional, dedicado a sus clientes al 100%. Si encuentras el vestido de tu gusto, te lo vas a llevar solo por la dedicación prestada”, declaraba un cliente.

“Trato insuperable. El hombre me ha asesorado y atendido muy bien y ha acertado de lleno. Se nota que sabe lo que hace y que le apasiona su trabajo. Recomiendo sin duda esta tienda para cualquier evento. Es un acierto seguro”, detalla otro.

“La mejor experiencia de mi vida. Buena atención y respeto… Los vestidos preciosos”, defendía otra vecina.