Un italiano abre una nueva cafetería en Zaragoza tras el éxito de su restaurante: "Es todo artesano, no hay nada parecido"

Durante el año son muchos los bares, cafeterías y restaurantes que abren en Zaragoza. Sin embargo, no todos consiguen triunfar y hacerse un hueco en la lista de favoritos de los vecinos. Uno de los que sí lo ha logrado este 2025 es la pizzería Sicilia Bella, que abrió el pasado febrero en el barrio de Delicias y cuyos platos tradicionales han conquistado a todos los que lo han visitado.

Damiano, propietario del restaurante, es un italiano originario de Sicilia que llegó a España hace 8 años junto a su familia. Hace unos meses decidió lanzarse a abrir su pizzería, pero realmente, en su ciudad, él era pastelero y echaba en falta elaborar sus propios pasteles.

De esta forma, con el deseo de volver a esos orígenes y tras el éxito de La Sicilia Bella, ha decidido abrir un nuevo local: un bar-cafetería donde ofrecer desayunos típicos de la zona siciliana.

“Hemos visto que con el restaurante nos ha ido bien, ha tenido un impacto fuerte en Zaragoza y estamos muy contentos. Así que, por qué no ofrecer también desayunos artesanos con cosas que no se encuentran en Zaragoza”, explica Damiano.

La idea se ha convertido en realidad y el próximo miércoles 1 de octubre, abrirá la cafetería Sicilia Bella. “Tenemos muchísimas ganas de que llegue el momento y de que la gente lo pruebe”, señala con tremenda ilusión y entusiasmo.

Además, se ubica justo enfrente de la pizzería, en la calle Graus, 5-7. “Si era en otro lado, me lo habría pensado porque no quiero dividirme. Fue un milagro”, confiesa sobre el local, en el que han tenido que invertir una cantidad importante para mantener el mismo concepto. “Queríamos hacerlo como la pizzería, con los mismos azulejos, sillas, vajilla…”.

Interior de la cafetería. E.E.

Desayunos típicos

En cuanto a lo que se podrá encontrar en este nuevo rincón, Damiano destaca la variedad de desayunos, tanto dulces como salados y saludables. Focaccia, pizza al trancio, arancini, bocadillos caprese, kéfir, kombucha, yogures, cereales, y por supuesto, cannoli.

Además, en una buena pastelería siciliana, no puede faltar la cassata siciliana, una tarta tradicional con base de ricota, que incluye fruta confitada, algo que Damiano relaciona con las frutas de Aragón: “Es una tarta que, sinceramente, sin saberlo, mezcla Aragón con Sicilia, y estoy muy contento de hacerla”.

Cassata siciliana.

La oferta incluye también helados, los cuales le proporciona la heladería Tortosa de Zaragoza, o los conocidos como “trampantojos”, unos spaghetti en helado con topping de fresa y coco rallado.

Otra de las propuestas más especiales es la granita (granizado) con brioche. “Una parte es el granizado frío y la otra el brioche caliente, la mezcla en la boca es espectacular, como el sabor de la almendra junto al chocolate, junto al café o con el pistacho”, explica el pastelero.

En la parte salada destacan la tabla de embutidos o los pescados fritos con Spritz como Aperol o Campari.

Sobre los precios, Damiano asegura que no quiere exagerar y que todo el mundo lo pueda probar. “Seguramente haremos combos de un café, zumo y croissant o del granizado con brioche y un café a un precio más razonable”, subraya.

El horario de apertura se ajusta a los desayunos, almuerzos y meriendas y será de 7.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, de lunes a sábado.

Por último, Damiano, en nombre también de su familia, reconoce que están muy contentos, ya que con este bar quieren que todos los sicilianos puedan sentirse como en casa. “Muchos clientes italianos me han dicho que cuando entran a un bar les faltan esas cosas a las que estaban acostumbrados durante toda la vida. Quiero darles esa oportunidad de disfrutarlo”.