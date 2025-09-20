La “surrealista” situación que tiene esta calle de Zaragoza con los okupas: “Tienen piscina y barbacoa”

La calle Montañés, en el barrio de Delicias (Zaragoza), se ha convertido en un foco de conflicto, tal y como mostró el programa Aquí y Ahora de Aragón TV la pasada semana.

Los vecinos denuncian que ya hay más okupas que residentes legales y que la vida en el barrio, como no puede ser de otra manera, ha dado un giro de 360 grados.

Las quejas, como no es de extrañar, son constantes. Ruido, suciedad y problemas de convivencia son la banda sonora del día a día en esta calle. La sensación de abandono se ha instalado entre los vecinos, que temen que la situación no tenga una solución cercana.

"Los vecinos dicen que hay más okupas que vecinos en esta calle", resumía la reportera al ver la situación.

Pero lo que más sorprende no es solo el número de viviendas ocupadas. Lo que genera incredulidad es cómo se han adaptado los okupas al entorno. Algunos han llegado a instalar una piscina hinchable, barbacoas e incluso a improvisar un gimnasio en los bajos del bloque.

Una realidad que los propios tertulianos, impresionados, calificaron de “surrealista". Otro tertuliano lo resumió con ironía, dada la situación: "esto parece una inocentada por favor".

Visión de los propietarios

Los propietarios, entre ellos Manuel Paz, tienen una visión más amarga. “En este bloque ahora mismo hay seis viviendas okupadas y cinco vacías”, afirma para el programa. Ante la causa, Manuel lo tiene claro, señala directamente a la SAREB y a las empresas propietarias como responsables de este problema.

"Esto lleva ya desde hace bastantes años. Que la SAREB o la empresa propietaria que tiene estos pisos no los reforma ni los arregla ni los alquila", lamenta Manuel.

El propietario admite que no todos los okupas “son malos”, pero sí destaca que muchos "destrozan elementos comunitarios que luego tenemos que arreglar". Añade además una petición clara a las instituciones: "lo que echamos en falta es que nos ayude el organismo que proceda en arreglar las viviendas".

Okupación en la calle Montañés de Zaragoza

En el debate televisivo sobre esta situación también hubo espacio para la estadística. Jorge, colaborador del programa, recordaba que la ocupación representa solo "el 0,04% de viviendas ocupadas" y defendía que no es un asunto de primer orden, al menos en Aragón.

Sin embargo, otro compañero replicaba: "Fíjate si es minoritario que si se ocupa en tu casa para ti será mayoritario. Esa es la cuestión", comentan.