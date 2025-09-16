Se buscan vecinos en este pueblo cerca de Zaragoza: ofrece empleo y hay casas por 50.000 euros

Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza en Novillas. Campo de Borja

Comprar una vivienda es misión imposible. Hay poca oferta y el precio está por las nubes. Como solución se están construyendo espacios de coliving, pero si no nos convence ese sistema, siempre se puede volver al pueblo.

Cada vez son más los vecinos de grandes ciudades que sueñan con dejar atrás el ruido, el tráfico y el estrés urbano. Para ellos, la plataforma “Vente a vivir a un pueblo” se ha convertido en una gran aliada.

Creada en 2020, esta iniciativa busca atraer nuevos habitantes a las zonas rurales de España, favoreciendo la repoblación de pequeños municipios. Eso sí, avisan: la plataforma solo ofrece información, no casas ni empleo directo.

En Aragón, seis localidades participan en el programa: Graus, La Muela, la Comarca del Somontano de Barbastro, Novillas y Orés. Entre todas, Novillas destaca por su cercanía a Zaragoza y el precio de sus viviendas.

Ubicado en la comarca del Campo de Borja, Novillas cuenta con menos de 600 habitantes y está a solo 58 kilómetros de Zaragoza (45 minutos en coche) y a 25 de Tudela. Dispone de estación de tren a menos de 10 kilómetros, conexión por autobús y aeropuerto a menos de una hora.

Trabajo y vivienda en Novillas

El pueblo cerca de Zaragoza que busca vecinos es Novillas. “Rodeado de huertas y frutales, este municipio ofrece un agradable futuro a todo el que quiera vivir en él. Hay posibilidades tanto de encontrar trabajo como vivienda”, describe sobre este lugar la página web.

Además, el municipio ofrece fibra óptica, banda ancha y cobertura 4G, lo que facilita el teletrabajo. A esto se suman servicios esenciales: centro de salud en el pueblo, urgencias y hospital a 15 kilómetros, guardería, colegio y un instituto cercano en Mallén. Incluso tiene instalaciones deportivas, cajero automático y el popular Bar Jovi.

La plataforma asegura que Novillas es un lugar con futuro: existen oportunidades laborales en el sector primario, servicios e industria. En cuanto a la vivienda, es posible alquilar casas desde 300 euros o comprar desde 50.000.

De hecho, en agosto de 2025 aparece en el portal inmobiliario Ya encontré una casa a la venta por 55.000 euros. Se trata de una vivienda amplia con siete dormitorios, dos baños, dos cocinas, tres salones, terraza y garaje.

Con estas condiciones, mudarse a Novillas significa vivir sin las prisas de la ciudad, pero sin renunciar a la calidad de vida. Para saber más o conocer el resto de ofertas, en la página de 'Vente a vivir a un pueblo' se pueden leer todos los detalles.