Sergio Begueria (24), experto en desarrollo personal: "Si no te hablas bien a ti mismo ¿quién cojones lo va a hacer por ti?"

El ámbito del desarrollo personal está en auge. Cada vez son más los creadores de contenido que hablan sobre mentalidad y motivación en sus redes sociales.

Uno de los más conocidos es Sergio Begueria, un joven consultor y formador en Marketing. En su canal de YouTube habla de mentalidad, modelos de negocio, marca personal y ventas.

Tiene millones de seguidores entre todas sus redes sociales. Destacando especialmente en YouTube con 487 K, mientras que en Instagram también supera la cifra de los 200.000.

Sergio Beguería ha dejado una profunda reflexión en uno de sus últimos vídeos. "Si no te hablas bien a ti mismo ¿quién cojones lo va a hacer por ti?", comenta cuando habla de la salud mental.

La reflexión está dentro de los 10 hábitos que propone para "ser tu mejor versión", en su último video de Youtube.

"Chicos, chicas que somos la única persona con la que vamos a estar el resto de nuestra vida. Que sí, que es un cliché; pero es verdad", continúa el youtuber con su contundencia característica.

"Porque además tú no te estarás hablando bien a ti mismo y eso se va a notar luego con tus relaciones, porque como no estás a gusto contigo mismo, no vas a estar a gusto con tu vida, vas a estar asqueado. Los gestos y las reacciones con el resto del mundo van a ser muy malas y vas a atraer peores cosas a tu vida. Entonces, cuidado con esto que es muy peligroso", advierte.

10 Hábitos para ser tu mejor versión

Estos son los 10 pasos que Sergio Begueria propone en el video para crear una rutina diaria perfecta:

Elimina el ruido y encuentra el diamante: "La productividad no es estar muchas horas delante del ordenador, sino sacar trabajo hecho... tienes que tener claro que todo lo que haces no quiere decir que seas productivo."

No tomes decisiones importantes a partir de la 1PM: "Las decisiones que tomamos en un día son limitadas y sobre todo las buenas decisiones... aprovecha las mejores horas para tomar las mejores decisiones."

Estudia tu cronotipo: "Tienes que hacer una rutina adaptada a tu cronotipo... no tienes que forzarte a hacer la rutina que te ha dicho un gurú de Instagram."

Elegir las 3 tareas claves: "Cuando te despiertes, escribe las tres cosas que te van a llevar a la vida que quieres conseguir… esas son las prioridades de tu día."

Encontrar esa hora de oro: "Encuentra el bloque de 2 horas en las que tienes más energía mental para hacer lo más importante y sin distracciones."

Primero cómete ese sapo: "Haz primero lo más difícil o lo que más procrastinas... así eliminas la procrastinación y generas momentum."

Hacer actividades para desarrollar creatividad: "Un paseo de media hora es la actividad gratuita más rentable para tu físico, mente y creatividad... ten la mochila lista para recibir ideas."

Priorizar el entrenamiento en tu vida: "El entrenamiento mejora la calidad de tus pensamientos y el flujo sanguíneo a tu cerebro... con mínimo 2 días a la semana ya hay beneficios."

Evaluar tu día: "Haz un repaso del día, agradece lo que has vivido y valora si te sientes satisfecho o orgulloso de lo que has cumplido."

Contarte verdad: "Revisa de forma sincera si te estás contando la verdad sobre tu progreso y estado... y toma decisiones conscientes para mejorar."

Como un hábito extra, Sergio recomienda incluir respiraciones conscientes en el día para mantener la presencia y la salud mental.

"Soy una persona muy exigente conmigo mismo. Con ese ejercicio de 10 minutos de respiraciones profundas me calmo y es como si me diera un abrazo a mí mismo", explica Begueria.

En el video añade que el gesto de abrazarse lo hace habitualmente para decirse "Sergio tranquilo, estás haciendo las cosas bien". Aunque el gesto parezca "una tontería", es una manera de hablarse bien a uno mismo.