Un argentino alto y claro sobre la búsqueda de empleo en Zaragoza: "Una semana y media y ya tengo tres trabajos"

Hay muchas formas de empezar en un trabajo nuevo. Por el conocido ‘enchufe’, por ir puerta por puerta dejando currículum o a través de diversas plataformas online, como InfoJobs o LinkedIn. Lo único seguro es la incertidumbre, nunca sabes cuándo llegará esa llamada, puede ser en días o en meses.

Cambiar de entorno y buscarse la vida lejos de tu país suele asociarse a un proceso complicado y lleno de obstáculos. Aunque muchas veces es así, no todos los comienzos tienen por qué ser duros ni estar marcados por la dificultad.

Ante esta tesitura se ha encontrado Rodrigo Miranda, un joven simpático de acento argentino recién llegado a Zaragoza, el cual cuenta por redes sociales su grata experiencia a la hora de buscar trabajo en la ciudad, a pesar de que no todo fue coser y cantar…

“Zaragoza es increíble. En solamente una semana y media buscando trabajo tuve un montón de entrevistas y quedé en tres trabajos”, comentaba un contento Rodrigo en su cuenta de Tiktok @rodrigomirandak.

Además, relató con detalle cuál fue su estrategia para conseguir entrevistas. “Lo primero que hice fue decidirme. Imprimí un montón de currículum y salí a repartirlos por todas partes”, explicaba en su vídeo.

En uno de los trabajos le ayudó la experiencia previa que ya tenía. En otros casos, simplemente fueron sus ganas y su predisposición las que marcaron la diferencia. Y aunque pueda sonar fácil, él mismo se encargó de aclararlo: “Tuve un montón de rechazos, solamente que no paré, no paré, no paré. Y todos los días iba y entregaba, iba y entregaba”.

Se encontró con algún problema, por ejemplo, en varios lugares no aceptaban currículum por temas de protección de datos. Frente a esto, buscó alternativas. “Me descargué InfoJobs, me hice un perfil y empecé a mandar por todas partes. También utilicé sus mail, traté de conseguir los mail de todas las empresas... también lo hice por sus páginas web”.

Los consejos de este joven para conseguir empleo

Más allá de cómo enviar candidaturas a empresas de la zona, Rodrigo quiso dejar un consejo práctico: “Hagan un currículum enfocado al trabajo que quieren buscar. No pongan que tuvieron experiencia en la construcción si quieren un trabajo de atención al público, ¿me explico?”.

También remarcó que cada país y cada ciudad funcionan de forma diferente. “Por ejemplo, en mi país no se utiliza InfoJobs. Acá se utiliza un montón. Listo, vamos por ahí”.

Finalmente, animó a quienes todavía buscan empleo a no quedarse con un único camino. Con su mensaje cercano y directo, Rodrigo concluyó su vídeo prometiendo compartir pronto dónde empezará a trabajar.

Por el momento, su vídeo ya superó las 60.000 visualizaciones en TikTok y los 2.000 likes, generando expectación en cientos de maños con diversidad de opiniones.

@rodrigomirandak Zaragoza no para de darme alegrías! Conseguí trabajo acá y de algo que me gusta asi que me parece que de acá no me voy 🤭 ¿Dónde creen que voy a empezar? ♬ Beautiful Things - Benson Boone

Desde un usuario que comenta “Yo estoy pensando en mudarme y dejar Elche”, al ver la oferta de empleo en Zaragoza, hasta una madre preocupada por la falta de trabajo de sus hijos, “Has tenido suerte. Mis hijos sin trabajo y tengo tres”, comenta la usuaria María José.

Pese a la diversidad de opiniones, vídeos como el de Rodrigo, animan a muchos jóvenes a no rendirse en la incesante búsqueda de empleo.