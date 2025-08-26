Se buscan vecinos en este pueblo cerca de Zaragoza ideal para jóvenes: empleo y casas desde 27.000 euros

Con los problemas de vivienda que acarrean muchas de las grandes capitales de provincia como Zaragoza, dados los elevados precios de los pisos comparados con ciertos salarios, es normal que muchos se planteen dar un giro de 180ºC y abandonar el ajetreo de la ciudad por la calma de un pueblo.

En proyectos como 'Hola Pueblo', puedes encontrar municipios de toda España deseosos de que lleguen nuevos vecinos a la localidad para encargarse de gestionar negocios locales. Ejemplo de ello es el pueblo de Castejón de Monegros, con alrededor de 500 habitantes y ubicado a sólo 45 minutos en coche de Zaragoza.

Según palabras de Diego Ezquerra, concejal de Castejón de Monegros, “Somos un pueblo muy unido, acogemos a las personas que vienen con ganas de involucrarse. Si alguien quiere venir a crear una vida nueva en un pueblo, aquí encontrará la calma y la paz de tener a su disposición servicios, naturaleza y un paisaje único, además de la calidad humana de sus vecinos.”

Así es Castejón de Monegros

La localidad cuenta con multitud de servicios y, sino, pueblos cercanos como Bujaraloz o Sariñena lo complementan. La conectividad en Castejón de Monegros no es un problema, cuenta con fibra óptica y conexión 5G, además en noviembre de 2024 se reactivó la línea de autobuses que lo conecta con Zaragoza.

En lo que a salud se refiere, tiene consultorio y farmacia abierta de lunes a sábado (más guardias). Para urgencias o una atención un poco más especializada, se puede ir a los centros de salud de Bujaraloz o Sariñena, que ofrecen pediatría y servicio las 24 horas del día.

Si te quieres mudar con tu familia, incluidos niños pequeños, otra ventaja que ofrece este pueblo es su oferta educativa y cultural. Para la educación primaria cuenta con un colegio en el que acuden niños de otras localidades de la zona, mientras que para la secundaria habrá que ir a los institutos de Bujaraloz (bachillerato en Sariñena o Caspe).

En lo relativo a instalaciones cuenta con polideportivo, biblioteca, pistas de pádel o campo de fútbol.

¿Qué necesita Castejón de Monegros?

El llamamiento de este pueblo busca sobre todo a nuevos vecinos que quieran instalarse en la localidad y emprender o regentar ciertos negocios locales. Como explican desde 'Hola Pueblo', la principal área de explotación es la agricultura y ganadería, como en la mayoría de pueblos de la zona, teniendo como principales productos la recolección de miel y hierbas o el cultivo de semillas.

Además, desde el Ayuntamiento lanzan ciertas ideas sobre los sectores que podrían funcionar:

El ayuntamiento pone a disposición de una familia el bar social de la localidad

de la localidad Pequeños negocios como estanco, drogería o ferretería

Ludoteca y servicios de ocio infantil para los fin de semana

y servicios de ocio infantil para los fin de semana Producción de variedades agrícolas

Gabinete de psicología , no hay en la zona

, no hay en la zona Explotar sector turístico en la zona

en la zona Centro de día o actividades para la tercera edad

C. Rebote Castejón de Monegros

Viviendas en Castejón de Monegros

A día de hoy, en Idealista hay tres propiedades a la venta en el pueblo, de 27.000, 32.000 y 65.000 euros respectivamente. Son oportunidades muy asequibles, sobre todo si las comparamos con los desorbitados precios de las ciudades. Sin embargo, como es habitual en las zonas rurales, este tipo de viviendas necesitan una (o dos) capas de pintura.

Son inmuebles perfectos para invertir en una pequeña reforma, ya que son casas de pueblo con muchas habitaciones, ideales para aquellos que se quieren mudar con su familia. La más barata cuenta con 5 habitaciones y 192 metros cuadrados y, a pesar de su apariencia antigua, se podría entrar a vivir sin problema. Por ahora, solo hay viviendas en alquiler en pueblos cercanos como Sariñena.

Ya sea alquilando o comprando, Castejón de Monegros busca vecinos y abre sus brazos a todos los valientes que no teman abandonar la ciudad para instalarse en el pueblo.